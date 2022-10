A rezsicsökkentés miatt durván megváltozott az ingatlanpiac

Az új rezsicsökkentési rendelet szerint azok a fogyasztók, akik meghaladják az évi átlagot, a többlethez lakossági piaci áron juthatnak hozzá. A rendelet augusztus 1-jétől december 31-ig van érvényben, amit az energiahivatal negyedévente felülvizsgál.

Az áramfogyasztás havi 210 kWh-ig marad a korábbi kedvezményes, rezsicsökkentett egységár, 36 forint. Emelletett havi 144 köbmétert gázt lehet majd felhasználni 102 forintos rezsicsökkentett egységáron.

A megszabott átlagfogyasztás felett viszont jelentős áremelkedéssel kellett számolni: az áramért a meghatározott fogyasztás felett 70,1 forintot kell kilowattóránként fizetni, a gázért pedig 747 forintot köbméterenként.

Pontosan ez az oka annak, hogy elsődleges szempont lett ingatlanvásárlásnál az energiahatékonyság, ám azok az eladók, akik irracionálisan túlárazzák ingatlanjaikat, most nagyon pórul járnak, mivel azokat már nem keresi senki.

A rezsiköltségek emelkedése miatt a vevőknek egyre fontosabb az energiahatékonyság Fotó: Shutterstock

– Tavaly még elég volt meghirdetni valamit, és rögtön el is vitték – meséli a korábbi időszak tapasztalatait Laczi Csaba, az OTP Ingatlanpont budapesti régióvezetője.

Idén azonban tavasszal és nyáron egy elég jelentős fordulat állt be az ingatlanpiacon, ugyanis az eladók azt tapasztalják, hogy igencsak megritkult az érdeklődés meghirdetett ingatlanjaik iránt.

Soha ennyi új megbízás nem érkezett a használtingatlan-piacról, mint szeptemberben

– osztotta meg a vidéki helyzettel kapcsolatban a jelenlegi álláspontot a szakértő.

Laczi rámutatott, manapság gyakran kérnek segítséget az ingatlanosoktól az épületek energetikai tulajdonságainak értelmezésében és értékelésében, ugyanis a vevők rendre a nagyon olcsót keresik, nem csupán a rezsi miatt: már olyan lehetőségeket sem vetnek el, melyektől korábban viszolyogtak, nevezetesen az osztatlan közös tulajdontól, vagy épp a túlzottan megterhelt ingatlanoktól.

– Az ügyfelek gyakorta a lakásukkal kapcsolatos érzelmeket is belekalkulálják az árba, ebben az esetben pedig erőteljes túlértékelést tapasztalnak. A tulajok már megszokták, hogy folyamatosan emelkednek az ingatlanárak és már reflexből ez alapján is áraznak – magyarázza az ingatlanos.

Most is lehet találni olyan ingatlant, ami jó adottságú és nem horribilis árú Fotó: Pixabay

Azonban ez a megszokás nem a legjobb irány, ráadásul még mindig nem vették észre, hogy ideje lenne lefelé korrigálniuk ahhoz, hogy valóban el tudják adni ingatlanjukat. Ám kis szerencsével most is lehet találni olyan ingatlant, ami jó adottságú és jól árazott is, mely különösebb erőfeszítés nélkül is gazdára találhat.