Így keress ingatlant 2022-ben (x)

Új építésű ingatlanok keresése

Az új építésű ingatlanok legnagyobb előnye, hogy a legújabb energetikai követelményeknek felelnek meg, ez által a fenntartási költségük jellemzően egész alacsony. Az ilyen ingatlanok ráadásul korszerű anyagokból és technológiával készülnek, ezért valószínűleg legalább 10 évig nem is kell felújítással kalkulálni.

Új építésű ház nem is kaphat ma már építési engedélyt, hacsak nem tudja teljesíteni legalább a BB energetikai besorolás követelményeit teljesíteni. A “CC”-nél jobb energetikai besorolás csak akkor érhető el, ha a megújuló részarány eléri a 25 %-ot (kivéve ha a ház fajlagos primer energiafogyasztása 75 kWh/m2a alatt van, de ez megújuló energia felhasználás nélkül szinte lehetetlen).

Például egy jól szigetelt ház egy modern kondenzációs gázkazánnal nem kaphat “CC”-nél jobb kategóriát és nem felel meg a 2022-től érvényes követelményeknek, ha nincs a házban megújuló energia használat. A legelterjedtebb megújuló megoldások: napelem, napkollektor, hőszivattyú, pellet kazán és vegyestüzelésű kazán.

A magas rezsi árak miatt vélhetőleg a nagy méretű és nagy rezsijű házak közül több fog megjelenni az ingatlanpiacon. Ezek az ingatlanok valószínűleg valamivel olcsóbbak lesznek, mert a vevőknek a korszerűsítés 5-10 milliós költségével is számolniuk kell és ezt az összeget meg fogják próbálni lealkudni az ingatlan árából. A szakemberhiány és az egyre drágább építőipari anyagok miatt egyre többen keresnek új építésű lakás hirdetést a használtak helyett. Az új építésű lakások ráadásul befektetésnek is kiválóak most a magas infláció miatt, főleg akkor, ha még albérletbe is ki tudja adni a tulajdonos.

Külföldi ingatlanok keresése

Egyre többen gondolkoznak Magyarországon azon, hogy szeretnének venni egy ingatlant külföldön, akár nyaralónak, vagy oda költözés céljából, vagy akár befektetésnek.

2022 szeptember 14-étől a megveszLAK-on a külföldi ingatlanok egy teljesen önálló menüpontot kaptak (a menüpont az asztali böngészőben a menüsávon, a mobil böngészőkben a láblécben található).

A menüpont ugyanolyan könnyen használható mobilon és asztali változaton is, ahogy a megveszLAK összes többi oldala. A kereső az ország választóval bővült ki, amivel jelenleg 26 ország közül lehet választani, de az igényeknek megfelelően az országok listáját bővíteni fogjuk.

