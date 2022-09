Wass Albert lányaként haknizik egy nő

Wass Albertnek, a sokáig politikai okokból mellőzött, ma egyik legnépszerűbb erdélyi magyar írónak és költőnek hat fia született, egyikük 3 éves korában meghalt. Az írónak 1945 februárjában családjával együtt el kellett hagynia Magyarországot és soha többé nem tért vissza. Egy magyar nő, Eszter most azzal állt elő, hogy ő Wass Albert eltitkolt lánya, akit támogatott és többször meg is látogatott a nagy író. Mint mondja, ő csak „testvéri szeretetre” vágyik, de Wass Albert fiának a felesége, Sophia Wass de Czege úgy tudja,

belépődíjat szednek az asszony előadásaiért, aki képtelen hazugságokat állít a családról.

– Az egyik előadásán azt mondta, férjem, Miklós Nevadában dolgozott egy titkos projekten és már meghalt. Remélem, igaz a mondás, hogy akinek halálhírét keltik, sokáig él, mert Miklós most is velem van. Egyébként a NASA-nál dolgozott, amíg nyugdíjba nem ment, most élünk Nevadában, Hendersonban, aminek semmi köze a munkájához – mondta a Borsnak Wass Albert menye. – Láthatóan köztudomású információkból próbál építkezni, de összekeveri a dolgokat. Biztosan tudjuk, hogy Wass Albert soha nem tért vissza még Európába sem, miután Amerikában letelepedett 1952-ben.

Wass Albert fia, Wass Miklós dedikálja az édesapjáról szóló könyvet Fotó: Bors

Eszter az előadásában két különböző születési dátumot is megnevez: 1945. február 5-ét és 1954. május 14-ét. Állítólag örökbe fogadó szülők nevelték fel, és a híres író többször ajándékot küldött neki, meglátogatta őt hamis útlevéllel, sőt idős korában egy egész évet Bonyhádon töltött 1992-ben.

– Erről azért csak tudnának a fiai! – hangsúlyozza az író menye, Sophia. Igaz, Eszter azt is elismeri, hogy 1962-ben balesetet szenvedett, hosszú ideig emlékezetkiesése, amnéziája volt.

– Ez egy nonszensz állítás, hogy Wass Albert lánya és nem is törődnénk egy bomlott elme fantazmagóriáival, ha nem hazudozna összevissza a családról és nem sértené Wass Albert emlékét nyilvánosság előtt. Így azonban fel vagyunk háborodva – mondta lapunknak Sophia.

Férje, Wass Miklós próbálja humorral elvenni az ügy élét.

Wass Miklós és felesége, Sophia Las Vegas-i otthonukban Fotó: Sophia Wass de Czege

Ha jól főz és szép háza van, akár lehet is a húgom!

– mosolyog. Azután hozzáteszi: az 1945 utáni években nagyon szerényen éltek Németországban, édesapja kétkezi munkával próbálta fenntartani családját és sehová nem utazott. Elképzelhetetlen mindaz, amit Eszter állít, éppen ezért fölöslegesnek tart bármiféle DNS-vizsgálatot. Egyébként is, egy apasági vizsgálatnak megvan a maga nemzetközi jogi menete és azt annak kell kezdeményeznie, aki állít valamit. Amíg azonban nincs semmi bizonyíték erre, nem adhatja ki magát Wass Albert leszármazottjának.