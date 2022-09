Szívbemarkoló verset költött a megvakított lány testvére

Gy. Attila nem volt hajlandó elfogadni, hogy Gabriella szakított vele, ezért megverte őt és mindkét szemét kinyomta. Mint arról a Bors többször is beszámolt, a férfi korábban el is rabolta a lányt, amiért egy ideig letartóztatásban ült. Jelenleg is a rácsok mögött tartózkodik, hiszen várja a jogerős ítéletet az emberrablás ügyében, illetve hamarosan bírósági szakaszba lép az emberülési kísérlet és a maradandó fogyatékosság okozása.

Gabriellát jelenleg a testvére igyekszik az életben segíteni. Róbert ma egy megható verset tett közzé.

Menedékházban kelve,

Sietve indultam le hozzá.

Gabicám ma meg lesz.

Szólt a válasz: Igen, meg lesz.

Álmot adott az Úr,

elkapják és szorongatni fogják.

Kiált a vér a pusztában,

Bosszúért kiált az Úr-Istenhez.

Mint ragtapasz, válik le

Ki kenyeret ád a gonosznak.

Ki bújtatja, ki altatja.

Lelepleződve áll majd meg.

Imádságunk szavai voltak ezek,

S meg lett a gonosz, meg lett hurcoltatva.

Negyedóra után, már csöngött a telefon.

Elkapták, elfogták, aki a cserfa alatt bujkált.