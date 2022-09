Rezsicsökkentés: Bejelentést tett az MVM, itt vannak a részletek

Újra lesz rendkívüli diktálási időszak - jelentette be az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Arra azonban rögtön felhívták a figyelmet, hogy ez a lehetőség most csak a gázfogyasztókat fogja érinteni. Az október 1-jén életbe lépő árváltozás miatt két hétig, egészen október 15-ig lehet majd bediktálni a gázórák állását minden ügyfelnek, de ez nem lesz kötelező.

Két hétig be lehet diktálni a gázóraállást, de csak azoknak érdemes, akik átlag felett fogyasztanak Fotó: Karnok Csaba

Az MVM közleményében kitér arra: A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a nyáron kiadott rendeletében a földgáz esetében az átlagfogyasztás feletti lakossági piaci árat két lépcsőben állapította meg: október 1-jétől az átlagfogyasztás feletti lakossági piaci ár kevesebb, mint 1 Ft-tal lesz magasabb megajoule-onként az eddiginél (21,416 Ft helyett 22,002 Ft/MJ). De felhívják a figyelmet, hogy az árváltozás csak azokat a fogyasztókat érinti, akik átlagfogyasztás (63 645 MJ/év, legalább 1729 m3/év) feletti mennyiséget használnak el a gázból, így a szolgáltató szerint az éves kedvezményes kereten belül fogyasztó ügyfeleknek nem is érdemes bediktálni az óraállást, azonban a lehetőség számukra is adott.

Az MVM felhívja az ügyfelek figyelmét: a mérőóraállást rögzíteni lehet munkaidőn kívül is, a nap 24 órájában az MVM Next online ügyfélszolgálatán (mvmnext.hu/ugyfelszolgalat) vagy az MVM Next appban, illetve telefonon keresztül történő automatikus diktálással (mobilról a 06 1 237 7777 számon, vezetékes telefonról pedig a 06 80 40 55 40 számon is). Az árváltozás miatti diktálás időszakában kivételesen október 15-ig regisztráció nélkül is lehet diktálni az mvmnext.hu/foldgaz/Ugyfelszolgalat oldalon, a legalsó bal oldali menüpontban.

A szolgáltató azt javasolja a gázfogyasztóknak, hogyha az adott pillanatban nem érhetők el a vonalak vagy az online felület, és az ügyfél mindenképpen diktálni szeretne, akkor ilyenkor próbálják meg később, kevésbé frekventált időpontban leadni mérőállásukat. Ugyanakkor időpontfoglalás után az MVM Next ügyfélszolgálati irodáin is megadható a mérőállás. Ebben az esetben egy friss számlát kell magunkkal vinni a gyorsabb azonosítás és ügyintézés érdekében.