Rendkívüli műsorváltozást jelentett be a TV2

Szeptember 19.-én, 11 óra 15 perctől élőben közvetíti a TV2 II. Erzsébet királynő temetését, amelyet milliók követnek majd a képernyőkön keresztül is. A történelem második leghosszabb ideig hatalmon lévő uralkodójának temetése a világ legjobban biztosított eseménye, amelyhez a világ legbefolyásosabb szereplői és kulcsfontosságú vezetői is csatlakoznak.

A Tények különkiadásában Gönczi Gábor és vendégei várják a nézőket. A töretlen kultusz övezte királynő utolsó útját végig kísérve percről percre kommentálják majd az eseményeket, valamint a kulisszatitkok és a múltidézés mellett a brit nemzet és a királyi család jövőjéről, kulcsfontosságú morális és politikai kérdésekről is szót ejtenek majd. Csorba Katalin az ország egyik legjobb protokoll szakértőjeként érkezik, és évek óta követi a királyi család életét. Pallavicini Zita őrgrófnő, az Andrássy és Zichy család leszármazottja is csatlakozik a közvetítéshez, emellett Katona Csaba történész és Forgács Mariann közösségi média szakértő, a Be Social alapítója is a stúdió vendége lesz.

Fotó: TV2

Emellett a helyszínen a Mokka és a Tények két kollégája is első kézből tudósít a legfrissebb hírekről Londonból és Windsorból, már a reggeli óráktól.

A hétfői eseményeket megelőzően a Fem3 csatorna is egy rendhagyó tematikus hétvégi kínálattal emlékezik meg II. Erzsébetről. Olyan délutáni műsorokokon keresztül idézi fel a TV2 életmódcsatornája a királynő életét, mint II. Erzsébet szolgálatában, a II. Erzsébet – A rendíthetetlen királynő, vagy a II. Erzsébet – Az elmúlt 90 év című dokumentumfilmek. Legutóbbi az uralkodó 95. születésnapjára készült, bemutatva korunk egyik legnagyobb hírességének máig töretlen kultuszát. A teljes hétvégét átölelő programot olyan további, kapcsolódó tartalmak is színesítik, mint A királyi család titkai című dokusorozat, amely számtalan érdekességet és eddig talán ismeretlen információkat tár fel az uralkodóház múltjából és jelenéből. Emellett érkezik a Lencsevégen a királyi család díjnyertes Don Letts dokumentumfilm-sorozata is, amely Kent Gavin fotóriporter - a brit királyi család legfontosabb krónikásának - munkásságán keresztül enged betekintés a királyi kulisszák mögé.