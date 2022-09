Mindenki retteg, hogy újabb Nostradamus-jóslat jön be: Ezt látta Putyinnal kapcsolatban

Michel de Nostredame, avagy latinosított nevén Nostradamus egy egész könyvre való jóslatot vetett papírra, melyből igen sok valósággá is vált a halála óta eltelt bő 450 évben. A látnok egyesek szerint pontosan látta Hitler hatalomra kerülését, mindkét világháborút, a Hirosima és Nagaszaki elleni atomtámadásokat, míg mások úgy vélik, versei túl rejtélyesek, túlságosan is sokféleképpen értelmezhetőek. Abban azonban nagy az egyetértés: remélhetőleg most nem lesz helyes az, amit látott. Előjelzései szerint ugyanis 2022-ben (vagy legkésőbb 2023-ban) még vár ránk egy nagy háború kelet felől.

Vajon valóra válik Nostradamus háborús jóslata? Fotó: Leemage via AFP

Ez a nagy háború sokak olvasatában nem más lesz, mint a III. világháború.

Putyin bejelentését látta?

A jóslat szerint hazájának, Franciaországnak külső ellenséggel kell megküzdenie, külső veszély fenyegeti. Putyin szerdai bejelentése után, melyben részleges mozgósítást rendelt el az orosz haderőben, sőt, a nukleáris fegyverek bevetését sem zárta ki, valamint azt is hangsúlyozta, nem blöfföl, rengetegen tartanak attól, hogy kirobbanhat egy újabb világháború. Ráadásul egyes versértelmezések szerint Nostradamus Ukrajna megtámadását is előre látta, így – teszik fel a kérdést a jóslatokra fogékonyak – mi biztosítja, hogy ez a Nostradamus-jövendölés nem fog valóra válni?

Vége a királyi családnak

Egy másik Nostradamus-versrészlet értelmezése szerint a csillagász nem csak II. Erzsébet halálát látta előre, de azt is, hogy ezzel gyakorlatilag véget ér a királyi család uralma, és Nagy-Britannia megszűnik monarchia lenni. Azaz idén még komoly történések jöhetnek, ha a csillagásznak igaza volt...

