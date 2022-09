Megjósolta a Simpson család, mikor hal meg II. Erzsébet?

Egészen döbbenetes jelenet került reflektorfénybe a népszerű Simpson család egyik régebbi epizódjából: nagyon úgy tűnik ugyanis, hogy a készítőknek még 1995-ben sikerül megjósolniuk II. Erzsébet halálának időpontját. Egy, a neten cirkuláló képkocka szerint ugyanis ők már 27 évvel ezelőtt belevették egy epizódba a királynő halálát, méghozzá 2022-t megjelölve a halál időpontjának.

Valóban előre látták a készítők II. Erzsébet halálát?

Tény, hogy sok jelenet, ami a Simpson családban megjelent, később valósággá vált, az emberek mégis szkeptikusan állnak hozzá a most feltűnt képkockához, arra ugyanis csak állókép formába lehet rátalálni. Ráadásul gyanúsan hasonlít egy 2020-as képre, ahol Trump feküdt hasonlóan a koporsóban. Arról a képről később kiderült: hamis, soha nem szerepelt ilyen jelenet a sorozatban, és szinte biztos, hogy most is erről van szó...

Látnokok

Tény ugyanakkor, hogy a sorozat egyes jelenetei később valóban valósággá váltak, ezzel (hamis) hitelt adva a mostani képnek.

1993-ban például a rajzfilmben egy cirkuszi mutatvány közben egy fehér tigris nekitámad a idomárjának. 2003-ban, tíz évvel később valósággá vált a mese, a híres amerikai cirkuszi páros, Roy és Siegfried fehér tigrise neki támadt Roy Hornnak, aki a nyakát ért marcangolás miatt soha többé nem állhatott színpadra. A bűvész 2020-ban halt meg.

A rajzfilmben megjósolták a támadást?

1997-ben friss epizóddal jelentkezett a sorozat, ekkor mutatták be azt a részt, amikor az egyik főszereplő, Liza a kezében tart egy New Yorkot ábrázoló újságot. A lap 9 dollárba kerül, mellette pedig jól látszanak a híres ikertornyok.... A fotó igencsak baljós összeképet ad, hiszen egybe olvasva 911 rajzolódik ki belőle. Négy évvel később, 2001 szeptember 11-én pedig megtörténik a tragédia...

Ránézni a döbbenetes...

A Simpson család már 2000-ben tudta, hogy egyszer a milliárdos vállalkozó, Donald Trump lesz az Amerikai Egyesült Államok elnöke... Ezzel a fotóval akkoriban tele volt a világsajtó, a rajfilmben Trump és felesége, Melania egy bevásárlóközpont mozgólépcsőjén jön lefelé, miközben integetnek a tömegnek... És lássanak csodát: tizenhét évvel később Trump elnök, sőt, a híres mozgólépcsős jelenet is lezajlott a valóságban is.