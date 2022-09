Brutális parkolási díjak miatt szidják Karácsony Gergelyt: Csak arra mennek, hogy elszedjék a pénzünket

A belső kerületekben Pesten és Budán is este 10-ig fizetni kell, mégpedig 600 forintot óránként, és csak maximum 3 órát lehet parkolni - hétfőn életbe lépett az új parkolási rendszer a fővárosban.

Sokan szidják most városszerte Karácsony Gergely főpolgármestert: hétfőtől életbe lépett a fővárosi parkolási díjak durva emelése, ráadásul egyre több helyen kell fizetni: sorra kerülnek ki az új parkolóórák, 10 százalékkal nő a fizetős övezetek területe. És ez még nem elég: a belvárosi részeken este 10-ig fizetni kell mától.

A Fővárosi Közgyűlés ugyanis még júniusban fogadta el az új parkolási rendszerről szóló rendeletet, ez alapján négy zóna lesz. Gyakorlatilag az összes belső kerület az A zónába kerül, ahol 600 forint egy óra, és reggel 8-tól 22 óráig fizetni kell.

A Fidesz–KDNP-frakció hiába javasolta, hogy csak reggel fél 9-től legyen fizetős a parkolás, hogy a szülők még kitehessék az iskolánál ingyen a gyereküket, a baloldali fővárosi többség ezt elvetette.

Mennyi az új ár? Mikor kell fizetni? Mennyit lehet parkolni?

A zóna600 Ft/óra 8-22 óra között max. 3 óra

B zóna 450 Ft/óra 8-20 óra között max. 3 óra

C zóna 300 Ft/óra 8-18 óra között max. 3 óra

D zóna 200 Ft/óra 8-18 óra között korlátlan

“Én már rég kirúgtam volna!” - Szidják Karácsonyt a budapestiek

“Már kétszer ki kellett volna rúgni Karácsonyt! Régen le kellett volna azt a f***t váltani, megmondom őszintén! Ez az igazság! Már ki kellett volna kétszer rúgni, nem egyszer! Tele van a hócipőm vele, nem csak nekem!”

- háborgott lapunknak János.

“Adjunk egy kis lóvét az elvtársaknak! Lassan már a futballpályát is parkolóórával fogják felszerelni! Akárhova megyek, fizetni kell. Ez azért túlzás. Mindenhova szerelik fel az órákat, a Mexikói úton, Egressy úton mindkét oldalon végig... Nem értek vele egyet. Most voltam a barátaimmal, 500 forintért. Ugyanaz a cég kapta meg a további kiépítést, aki eddig megkapta. Tök véletlenül! Adjunk egy kis lóvét az elvtársaknak, most is megyek, beszórok nekik pár százast!”- füstölgött István.

“A piacozó nyugdíjasoknak kellene egy ingyen óra! Azt tartom nagyon helytelennek, hogy itt például a Bosnyák téri piac körül fizető parkoló van. Zuglóban elég sok szegény nyugdíjas van, azt biztosítani kellene, hogy ha egy órára kijönnek a piacra, akkor ingyen parkolhassanak annyi ideig!- vélekedett Gabriella.

“Csak arra mennek, hogy elszedjék a pénzünket! Harácsolnak, és nézik, hogy lehet elszedni a pénzt! Főleg itt, a XIV. kerület, rémregény! Olyan helyeken is, mint az Uzsoki kórház, ahová nem örömükben mennek az emberek! Felháborító! ”

- fogalmazta meg keserű gondolatait Géza.

“Hol van a pénz? Bejönnek szerencsétlen vidékiek, akik próbálnak tömegközlekedéssel menni, ami ugye így nem lehet, aztán próbálnak bemenni a kis utcákba. De minél kijjebb lehet csak, de most már lassan Újpalotán is fizetni kell! A Belvárosban abszolút nem lehet parkolni, itt Zuglóban meg főleg nem! Végig fizetőssé teszik a Nagy Lajos király útig, ez felháborító! Aztán hol van a pénz? - János