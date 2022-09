Magyar siker a Pezsgő Világbajnokságon – Díjat kapott egy új magyar pezsgő

A Pezsgő Világbajnokságon a Pearl&Z új magyar tradicionális pezsgőt bronzéremmel jutalmazták kategóriájában. Több ezer pezsgő versenyzett a világ minden tájáról a pezsgők legnagyobb megmérettetésén. Itt minősítették bronzéremmel a Pearl&Z-t, amelyhez az alapbor egri furmintból készül. A siker azért is jelentős, mert július közepén, a világ legnagyobb borversenyén a Decanter World Wine Award-on szintén bronzérmes lett a Pearl&Z, 54 ország 18.500 nevezett itala közül. Egy új magyar tradicionális pezsgőnek - ami alig egy éve jelent meg a magyar piacon - sikerült az, ami eddig keveseknek a világon: a legjelentősebb két világversenyen is dobogón tudott végezni az első évjáratával.

A Champagne és Pezsgő Világbajnokság (eredeti nevén Champagne & Sparkling Wine World Championships) a legszigorúbb és legnagyobb presztizzsel bíró megmérettetés a buborékos borok számára.

Az mai eredményhirdetés Magyarországnak is komoly dicsőséget hozott: a Pearl&Z új magyar tradicionális pezsgővel a világ elitjébe kerültünk.

Az egész világon egyre nagyobb divatja és keletje van a pezsgőnek, egyre több pezsgő készül, ami alól nem kivétel Magyarország sem, ahol egyre több új magyar pezsgő készül. A sikerig, főleg a nagy nemzetközi világversenyek dobogójáig viszont keveseknek sikerül eljutni. Az pedig, hogy egy új pezsgő első évjárata a pezsgők számára legjelentősebb két világversenyen is dobogón tud végezni, még nemzetközi viszonylatban is egyedülálló. Ez sikerült most a Pearl&Z-nek.

A Pearl&Z nevét 2021-ben, a Winelovers 100 teszten ismerhette meg a közönség, amikor is a pincészet bemutatkozása igen jól sikerült, hiszen első forgalmi tételével 3. helyet szerzett a pezsgők versenyében.

„Pezsgő- és champagne-rajongóként pár éve elhatároztam, hogy megmutatom, lehet olyan magyar pezsgőt készíteni, ami nemzetközi összevetésben is megállja a helyét. Ehhez első lépésként Ausztriából vásároltuk a mai ismeretek szerint itthon őshonos furmint klónokat. Elmondtam több szakértőnek, hogy a legjobb pezsgőt szeretném készíteni, erre ők egyhangúlag az osztrák klónokat javasolták.” – emelte ki Závodszky Zoltán, a Pearl&Z márka megálmodója. Hozzátette: „A 2021-es évjáratba már 25 % chardonnay is került, ez az arány később 50 %-ig fog eljutni. Tisztán chardonnay pezsgőt sokan készítenek, egy furmint-chardonnay házasítás viszont nem szokványos, tehát mindenképpen figyelemfelhívó tud lenni a nemzetközi piacon is.”

„A Pearl&Z elsősorban a pezsgők iránti rajongásról és a minőség iránti elkötelezettségről szól”- mondja Závodszky Zoltán

Bálint László nemzetközi borakadémikus szakmai segítségével az egri terroir új telepítésű furmint szőlőjét az ausztriai szakemberek és technológiák adta lehetőségekkel ötvözték. A Varros & Co. a minőségi champagne-ok és burgundiai borok kereskedője pedig úgy gondolta, hogy eljött az idő, hogy egy magyar pezsgőt is felvegyen a kínálatába és bemutassa a legjobb magyar és külföldi éttermeknek. Így állt össze a csapat, akik úgy gondolják, hogy a dobogós bemutatkozások csak a kezdetet jelentik.

- mondja Závodszky Zoltán.

Závodszky Zoltán célja, hogy a magyar pezsgő is bejárhassa azt az utat, amit a sikeres magyar borok egy-két évtizeddel ezelőtt már bejártak

„A magyar pezsgőkről általában rögtön érezhető, hogy melyik borvidékről származik, milyen szőlőből készült. A mi célunk az volt, hogy ezek ne legyenek dominánsak, csakis a pezsgős jegyek legyenek jelen. Kompromisszum nélküli ital készült, bízva a hazai és a nemzetközi elismerésben is, leginkább abban, hogy a magyar borok után a magyar pezsgők is bizonyíthassanak világszerte”.

Závodszky Zoltán több évtizede otthonosan mozog a borok és a borászkodás világában, egri és tokaji pincészeteivel is ért már el szép nemzetközi eredményeket. Egri szőlőiből készített már korábban is kifejezetten jó pezsgőt, de Ausztriában, a Szigetinél tett látogatása után nem volt kérdés, hogy szeretnének együtt dolgozni. „Világszínvonalú pezsgőüzembe érkeztünk” – emlékszik vissza a közgazdász-üzletember. Szerinte a „pezsgőkészítés technikai sport”, a megfelelő eszközök, technológia saját erőből történő biztosítása hatalmas befektetést igényel. Burgenlandban pedig mindez már a legprofibb szinten adott volt, miután a Szigetinél Európa 350 borászatának készítenek pezsgőt. Már a szőlőművelés és a szüret is az osztrákok útmutatásával zajlott, és az Egerben készült alapbort Golsba szállították pezsgősítésre.

A Varros&Co., eddig kizárólag champagne-ok és burgundi borok magyarországi forgalmazásával foglalkozó cégnek annyira megtetszett a Pearl&Z víziója, hogy elvállalták, itthon és külföldön egyaránt képviselik a márkát.

Az üzletember nem letarolni, inkább lenyűgözni akarja a világot az új márkával. Az első évjáratból mindössze 3500 palack készült, éttermekbe és pár privát vásárlóhoz fognak eljutni, a mennyiség később is meg fog állni évi 10 ezer palacknál. „Nincs más célom vele, mint egy kicsivel hozzájárulni ahhoz, hogy az emberek megismerjék és elkezdjék fogyasztani a magyar pezsgőt. Hogy az is bejárhassa azt az utat, amit a sikeres magyar borok egy-két évtizeddel ezelőtt már bejártak, és amire szerintem a magyar pezsgők is képesek lesznek” – mondta Závodszky Zoltán.

Magyarországon a világon másodikként indult a pezsgőkészítés

Gróf Széchenyi István nevezte első ízben a franciák gyöngyöző italát pezsgőnek. Az első magyar pezsgőgyár 1825-ben kezdte meg működését Pozsonyban, ezzel hazánkban – Franciaország után – a világon másodikként indult el a professzionális pezsgőkészítés. 1896-ban már évente 1,75 millió palack készült az országban, 23 gyárban. Abban az időben mind a termelés mind az egy főre jutó fogyasztás tekintetében hazánk a franciák után a második volt a világon. Akkoriban az emberek mindig találtak alkalmat arra, hogy pezsgő kerüljön a poharakba. A Pearl&Z készítőinek célja, hogy élesszük fel ezt a szép tradíciót és ne felejtsük Sir Winston Churchill örök érvényű mondását: „Egy meghitt, kétszemélyes vacsorához a legjobb választás egy magnum pezsgő… főleg, ha az egyik fél nem iszik!”