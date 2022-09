Kiderült, lesz-e vénasszonyok nyara, mutatjuk milyen őszre számíthatunk

Két fontos nap is van szeptember első napjaiban, ami a népi megfigyelések szerint előre megjósolja, lesz-e vénasszonyok nyara, vagy rögtön hűvös, esős ősz vár ránk. Nos, miután több, mint 100 éve nem volt olyan száraz az idő, mint most, így szinte már nem is számítunk arra, hogy gumicsizmát kéne húznunk. Az viszont bizonyos, hogy a hűvös időt mindannyian szeretnénk tolni kicsit, már csak azért is, hogy minél később kelljen fűteni az otthonainkat.

Fotó: Shutterstock

Szeptember 5-e Lőrinc napja, és 8-a Fecskehajtó Kisasszony napja fontos időjárás előrejelző nap a népi jóslat szerint. Ha Lőrinc napján süt a nap, az ősz is derűs lesz, az előrejelzések szerint pedig túlnyomóan napos időre, és 25 fok körüli maximumokra számíthatunk aznap.

Szeptember 8-ára vihart ígérnek az időjósok, de nincs mitől tartani, a népi bölcsesség úgy tartja, ennek a napnak az időjárásának az ellentettje várható a következő hetekben.

Vagyis minden jel arra mutat, hogy gyönyörű, napsütéses, kellemesen meleg lesz az idei ősz.