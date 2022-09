Kiderült, ki képviseli Magyarországot II. Erzsébet brit királynő végső búcsúztatásán

Novák Katalin és házastársa meghívást kapott a múlt hét csütörtökön, 96 éves korában elhunyt II. Erzsébet brit királynő szeptember 19-ei temetésére, amelyen a köztársasági elnök részt is vesz majd - olvasható a telex.hu oldalon. A cikk szerint arról egyelőre nem tudni, hogy mekkora küldöttséggel érkeznek.

A temetési szertartást a Westminster-palotával szomszédos Westminster-apátságban tartják majd. Ott nyugszanak a brit történelem olyan nagyjai, mint Hitvalló Eduárd, Isaac Newton, Charles Darwin, Stephen Hawking vagy éppen Laurence Olivier, valamint ott házasodott meg és ott koronázták meg a királynőt.

Fotó: RASID NECATI ASLIM / AFP

A 18. század óta nem rendeztek ott temetési szertartást brit uralkodónak. A királyi család tagjai közül legutóbb Erzsébet anyakirálynét temették el a Westminster-apátságban

A temetési szertartásra a világ minden tájékáról érkeznek majd államfők, és ott lesznek a korábbi brit miniszterelnökök, valamint más meghatározó brit politikusok is a királyi család tagjain kívül.

A helyi média szerint a szertartásra minden országból csak az államfőket és házastársaikat vagy partnereiket hívták meg. A Westminster apátság így is olyan zsúfolt lesz, hogy többen nem is férnének be. Azok, akik nem tudnak részt venni a búcsúztatáson, azok küldhetnek maguk helyett más hivatalos képviselőt.

A tengerentúli vezetőket a gyászszertartás előtti estén III. Károly király látja majd vendégül a Buckingham-palotában.

A királynő temetésén az államfők a Lancaster House-ban aláírhatják a részvétnyilvánító könyvet, és legfeljebb háromperces beszédet mondhatnak a néhai királynő tiszteletére.