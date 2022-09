Két gyerek maradt árván a sárosdi balesetben: az édesapa azonnal, az édesanya a kórházban halt meg

Borzalmas tragédia történt Sárosdon: egy autó, egyelőre tisztázatlan okok miatt lesodródott az útról, egy fának csapódott, majd visszazuhant a földre. A kocsi annyira roncsolódott, hogy az elöl ülőket a tűzoltóknak kellett feszítővágóval kiszabadítania, a hátsó ülésen utazó kisfiút azonban a balesethez rohanó embereknek sikerült kiszedni a kocsiból a gyereküléssel együtt. Az anyósülésen utazó 36 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, az autót vezető 33 éves nőt, és a hátul utazó, mindössze 5 éves gyermeket válságos állapotban szállították kórházba.

Gyászba borult a település

Hiába imádkoztak azonban rengetegen mindkettőjük felépüléséért, az édesanya végül elhunyt a kórházban. „A nővérem feladta küzdelmet és eltávozott közülünk” – írta a neten az édesanya testvére azoknak, akik a szorítottak a válságos állapotban lévő túlélőkért. A nagylóki házaspárt rengetegen ismerték, az anyuka egy szomszédos teleülésen vezette a róla elnevezett kisboltot. „Drága Zsanim és Lackó! A szívem szakad meg! Nem találok szavakat, és még mindig nem hiszem el, hogy nem találkozunk többé. Pedig megtaláltuk a közös nyaralóhelyet, amit kértél, Zsani. Olyan barátra leltem bennetek, amilyet csak kívánhat az ember magának. Nyugodjatok békében!” - írta egy ismerősük.

Árván maradtak a fiúk

A tragikusan elhunyt házaspárnak két gyermeke is volt, egyikük utazott csak velük, 9 éves fiuk nem volt az autóban. A család a mély gyászban most a súlyos sérüléseket szenvedett kisfiú felépüléséért szorít. „Élvezz ki minden percet! Nem tudhatod, hogy melyik az utolsó. Szeretteidnek mutasd ki a szereteted, amikor csak tudod! Nem tudhatod, hogy meddig teheted. Lackó, Zsani találjatok egymásra odafönn is, és onnan óvjátok, segítsétek gyermekeitek életét!” - írta a megtört testvér.

(via)