Azt mondták az orvosok, ha nem fogyok le azonnal, meg fogok halni

Sokkoló jóslattal józanítottak ki az orvosok egy harmincéves, kétgyermekes édesanyát, és kényszerítettek rá az egészséges életmódra. Az asszony hosszú ideje küzdött a súlyával, de nem jutott egyről a kettőre, ám miután közölték vele, hogy az életével játszik, annak pedig, hogy megélje a hatvanéves kort, jelenleg mindössze 20 százalék az esélye, azonnal más szűrőn kezdte el látni a világot és magát is.

Az ausztráliai Perth városában élő Jess Fleay tavaly januárban még 113 kilogrammot nyomott, decemberre azonban sikerült közel fél mázsát leadnia, ráadásul úgy, hogy valójában csak kisebb, ám mégis jelentős változtatásokat eszközölt mind az életvitelében, mind az étrendjében.

A legfontosabb azonban – mint felfedte a Daily Mail Australiának – nem ezen változások voltak, hanem hogy fejben végre magára talált. Eddig ugyanis épp ezen csúszott el mindig.

– Gyűlöltem a testsúlyomat egész felnőtt életemben, és alapvetően tiniként is. Nagyon alacsony volt az önbecsülésem, és így a súlyomat mondhatni kifogásként használtam, hogy ne csináljak semmit. Gyűlöltem, ugyanakkor egy védőhálót is biztosított számomra. A fogyás legnehezebb része számomra mindig is a dolog mentális része volt. Kétkedtem magamban, így hiába próbáltam ki diétákat vagy jártam el edzeni, volt pár rossz napom, és egyszerűen feladtam, mert úgy éreztem, úgyis elrontottam már most, akkor meg minek folytassam – magyarázta.

Jess végül átesett egy gyomorszűkítő műtéten is, valamint rátalált egy olyan személyi edzőre Michael Italiano személyében, aki segített számára magára találni, segített őt elindítani a helyes úton. Italiano egyébként olyan kiválóságokkal is dolgozott együtt, mint az olasz F1-pilóta Daniel Ricciardo.