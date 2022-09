Egész felnőtt életemben terhes voltam – Most érkezett a 13. gyerek a 36 éves nagymama családjába

Kevés nő mondhatná el magáról annyira jogosan, hogy főállású édesanya, mint Veronica Merritt: amikor a Truly csapata felkereste, épp a 13. gyermeke érkezését várta a meglévő tizenkettő mellé. Noha saját szavaival élve a 36 éves nő "egész életében terhes volt", most épp nincs áldott állapotban. Az új családtag, Michael örökbefogadás útján kerül a családba. Ráadásul Veronica már nem csak nagycsaládos anyukaként, de nagymamaként is hivatkozhat magára: legidősebb, 22 éves lánya ugyanis a múlt hónapban adott életet első gyermekének. Mi több: a két nő egyszerre volt terhes.

Veronica és legidősebb lánya egyszerre voltak terhesek. Kezükben három hónapos és hathetes gyermekeik Fotó: YouTube

– Nem igazán számítottam rá, hogy ilyesmi fog történni – mesélte Veronica a "közös terhességről".

– Ha valahol megjelenünk, elég sokan megbámulnak minket, és olyanokat mondanak, mint hogy jól el lehetsz foglalva, meg kérdezgetik, hogy mind a tiéd – árulta el a 36 éves anyuka, aki ugyan épp a közelmúltban adott életet tizenkettedik gyermekének, de máris bővíti a famíliát. Igaz, Michael már koránt sem nevezhető babának, ám nagyon vágyik egy szerető családra.

A család legújabb tagja, Michael (balra) örökbefogadás útján került a családba Fotó: YouTube

Mondanunk sem kell, egy ilyen népes családban már egy olyan egyszerű, mindennapos esemény, mint egy reggeli vagy egy ebéd is komoly hadműveletnek minősül. Veronica beszámolója szerint egy átlagos ebéd előkészületei három órás elfoglaltságot jelentenek. Az anyuka egyébként praktikus okokból "színkódolta" is gyermekeit: a 17 éves Andrew például mindig hord valamilyen kék, a 16 éves Adam valami zöld, a 14 éves Mara valamilyen sárga ruhadarabot, a 13 éves Dash narancssárgát, és így tovább...

Minden gyereke kapott egy-egy színt. Ez kétségtelenül megkönnyíti ennyi gyereknél a szervezést és a ruhavásárlást is Fotó: YouTube

Veronica elmondása szerint egyébként a gyerekek nem mindig jönnek ki jól egymással, így előfordul, hogy bizonyos gyerekeket távol kell tartani más gyerkőcöktől. A nagycsaládos anyuka szerint egyébként az egyik legfelháborítóbb komment, amit meg szokott kapni, hogy csak a támogatásokért, segélyekért szült ennyit. Erre ő csak azzal tud válaszolni: az a támogatás, amit az államtól kap, arra sem elég, hogy ételt tegyen az asztalra egész hónapban. Ugyanakkor sok pozitív visszajelzést is kap az Instán és TikTokon is aktív anyuka. Mint arról beszámolt: volt olyan vadidegen, aki 2000 dollár (850 ezer forint) értékben küldött neki dolgokat, ami nagyon meghatotta.