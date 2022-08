Szikora Robi sok évtized után is a maximumot nyújtja: „Mindenhol ugyanazt a színvonalat kell adni”

Izgalmas nyár elé néz Szikora Róbert. A csikidám-életérzés megteremtője örül, hiszen a koncertnaptár ismét tele van, a koronavírus-járvány elmúlt két éve már nem érezteti a hatását.

Korábban csak egyszer zenélt a Tabánban

„Az életem visszatért a rendes kerékvágásba, mintha nem is lett volna az utóbbi két év. Szerencsére rengeteg fellépésem van, augusztus 19-én például a Szent István Nap rendezvénysorozat alkalmából a Tabán Fesztiválon adtunk koncertet az R-Go-val, amely az időjárás miatt sajnos nem lehetett eredeti hosszúságú. Amikor a Tabán működött és dübörögtek a koncertek, én a Hungária együttes tagja voltam, és rengeteget koncerteztünk külföldön. Ebből kifolyólag egyszer voltam a Tabánban, de az ottani, különleges életérzést akkor is tapasztaltam. Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy a Szent István Nap négynapos rendezvénye során én is felléphettem az R-Go-val” – fogalmazott Szikora Róbert.

„Mindenhol ugyanazt a színvonalat kell adni”

„Viszont mindig úgy gondolkodom, hogy mindegy, hol vagyok, a legpatinásabb koncerthelyszínen vagy egy egyszerűbb közegben, nekem ugyanazt a színvonalú műsort kell adnom a közönségnek. Ugyanazzal a hévvel és erőbedobással készülök erre a napra, mint a többi koncertemre” – mondta el a Metropolnak a népszerű énekes, aki szerencsés alkat, mert bár a hivatása az élete, de ha pihenni szeretne, azt szinte bárhol megteheti. Emellett vannak fontos alapprogramok is az életében.

Minőségi időt tölt a feleségével

„Több állandó tevékenység van az életemben, ezek egyike a reggeli kávé a feleségemmel. Van egy nagy teraszunk, oda ülünk ki minden nap kezdetén Zsuzsikámmal, és miközben megisszuk a kávénkat, beszélgetünk. Ezután általában lemegyek a stúdiómba zongorázni kicsit, ilyenkor új dalokat szerzek. Most is épp egy grandiózus projekten dolgozom, amiről egyelőre nem szeretnék részleteket elárulni” – fogalmazott titokzatosan a zenész.

„A másik természetes és állandó pont az életemben a szentmise. Minden nap járok templomba, ami táplálja a lelkemet” – árulta el Szikora Robi.