Programkavalkád Budapesten: Erre készülj a hétvégén

Augusztus 27-én 21 órától gyönyörködhetünk a minden eddiginél látványosabbnak ígérkező augusztus 20-ai tűzijátékban, mivel a hagyományosan az állami nemzeti ünnepen tartott rendezvényt az akkori rossz időjárás miatt elhalasztották.

27-én lesz megtartva a 20-ra tervezett tűzijáték

Hétvégi programkavalkád!

A szombati tűzijáték mellett számos jobbnál jobb program várja a szórakozni vágyókat Budapesten ezen a hétvégén is. Ezeket a Metropol szedte egy csokorba.

Fenyő-koncert a Margitszigeten

Szombaton tartják Fenyő Miklós Pábijubileum 75/25 című teltházas koncertjét a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. A szervezők arra kérik a közönséget, hogy a tűzijáték miatti út- és hídlezárások, forgalomterelések miatt időben induljanak a koncertre, amelyet megszakítás nélkül terveznek előadni.

Állatkertek Éjszakája

Fóka show, elefánttréning, cápák közé merülő búvárok – ilyen és hasonló programokon vehetnek részt az érdeklődők az idei Állatkertek Éjszakáján a Fővárosi Növény- és Állatkertben, a Budakeszi Vadasparkban és a Veresegyházi medveotthonban. Az ismeretterjesztő előadások mellett látványetetés, színpadi produkciók és az egész család érdeklődését felkeltő állatbemutatók, játékok várják a látogatókat augusztus 26-án este. A részletes programról és jegyvásárlásról az egyes állatkertek honlapján lehet tájékozódni.

Ha augusztus vége: Te!Feszt!

Tavaly volt az első Terézvárosi Fesztivál, amit most augusztus 26. és 28. között rendeznek meg az Andrássy úton, a Kodály köröndnél. A nagyszabású ingyenes rendezvénysorozaton ezúttal is rengeteg nagyszerű koncerttel, előadással, sok-sok érdekes és izgalmas programmal várják a szervezők látogatókat. Többek között fellép a MAGNA CUM LAUDE, a Danubia Zenekar, a Budapesti Operettszínház és az Operaház művészei, Allee a 2021-es X-Faktor győztese, de egy-egy előadás erejéig képviselteti magát számos színház, és érkezik a Baross Imre Artistaképző Iskola cirkuszművészeti zsánerszámokkal, valamint a Budapest Bábszínház is. A fesztivál ideje alatt tilos megállni az Andrássy út mindkét oldali szervizútján, az Izabella utca és a Kodály körönd között: 2022. augusztus 26-án 0 órától 2022. augusztus 28-án 24 óráig. Lezárhatják az Andrássy utat, az Izabella utca és a Kodály körönd között: 2022. augusztus 26-án 0 órától 2022. augusztus 28-án 24 óráig.

Óbudai kézműves sörök fesztiválja – Kisüzem 2022

Három év kényszerű kihagyás után augusztus 26 – 29-e között ismét kiváló söröket és street food ételeket kóstolhatnak az érdeklődők Óbuda Főterén, míg a színpadon fellépők váltják egymást. Emellett lesznek izgalmas előadások a sörkultúráról, meg lehet ismerkedni a sörfőzés rejtelmeivel, sőt, azt is ki lehet próbálni, milyen sörfőző mesternek lenni.

Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál Szentendrén

Augusztus utolsó hétvégéjén különleges arcát mutatja meg Szentendre a látogatóknak. A színi előadásokkal, kiállításokkal és koncertekkel érkező rendezvénnyel egyidőben tartják a Szentendrei Jazz és Bornapokat is. Így a fesztivál a fesztiválban programban lesznek egyebek mellett vezetett séták, irodalmi és közéleti beszélgetések, míg esténként olyan koncertekben gyönyörködhetnek a kilátogatók, mint a Ladánybene 27, a Csángálló, vagy a Los Orangutanes.

Zenergia: MVM jótékonysági koncert

Szombaton este fél nyolctól idén immár hetedik alkalommal rendezik meg az MVM ZENERGIA egyedülálló koncertjét, amelyen találkozik a zene, a vizuális élmény és a jótékonyság, valamint a klasszikus zene más műfajokkal. Az idei eseményen, amelynek a budapesti Erkel Színház ad otthont fellép Rúzsa Magdi, Balázs János és a Concerto Budapest szimfonikus zenekar, vezényel: Keller András. Az érdeklődők idén először óriáskivetítőn élőben, ingyenesen élvezhetik több vidéki helyszínről is.

Rendvédelmi nap Kőbányán

Szombat-vasárnap tartják a rendvédelmi napokat az Óhegy parkban, amely térzenével indul a Kőrösi sétányon és az Újhegyi sétányon. Napközben főzőverseny, térzene, koncert, gyerekelőadás és persze közelharc- és kutyás bemutatók, lovasrendőrök, tűzoltók várják az érdeklődőket.

Városligeti Mentőnap

Hosszú kihagyás után szombaton ismét sor kerül a már hagyománnyá vált Városligeti Mentőnapra, amelyen az életmentő hivatással, a mentők munkájával ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A rendezvényen egyebek mellett lesz:

- újraélesztés és elsősegély oktatás

- partnerek, társszervek (gyermekmentők, kutyás mentők, tűzoltók, rendőrök, stb.) bemutatkozása

- nagyszabású mentési bemutató

- gyermekprogramok, ugrálóvár

- színpadi fellépők, koncertek

Görkoris diszkó a MOM előtt

Szombaton görkoris diszkózást tartanak a Sirály sétányon. Az est folyamán meg lehet tanulni a görkoris lépéseket, és mulatni is lehet dj Suhaid és dj Husky Joe válogatta zenékre, közben pedig a környező épületek falain egy különleges fényfestést is megcsodálhatnak a résztvevők. Az esemény ingyenes, és a szervezők a helyszínen kétsoros görkorcsolyákat is biztosítanak a résztvevőknek.

6. Hoptop szülinap a Főzdeparkban

Szombaton 17:00 órától indul a HopTop Brewery 6. születésnapi bulija sok sörrel és közösségi programokkal. Lesz üzemlátogatás, Locked Down koktélkóstolás, burgerezés a Billog Food Truck jóvoltából, este pedig élőzenei aláfestés mellett lehet kortyolgatni a különleges söröket.

Magyar Jazz Napja

Vasárnap 13:00 órától ünneplik a magyar jazz napját a Magyar Zene Házában. Az egynapos programot egy ismeretterjesztő beszélgetés kezdi a jazz működéséről, amelyet fellépők sora követ. Érkezik többek között a Sárközi Dina Quintet, a Bacsó Kristóf Triad, az estét pedig László Attila Fusion Circus koncertje zárja.

Lezárások, korlátozások a hétvégén

Városszerte sok lesz a forgalomkorlátozás Budapesten a hétvégén, ami a tömegközlekedést is érinti.

Változások a közutakon

Lezárják a Budai és a Pesti alsó rakpartot csütörtök estétől hétfőn 6:00-ig, valamint augusztus 29-én és 30-án, hétfőn és kedden 22:00-tól másnap 6:00-ig.

A tűzijáték előkészítő munkái miatt péntektől korlátozzák a gyalogosforgalmat az Erzsébet hídon és a Szabadság hídon.

Szombaton 16:00-tól a Margit híd–Szent István körút–Bajcsy-Zsilinszky út–Károly körút–Kossuth Lajos utca–Szabad sajtó utca–Erzsébet híd–Krisztina körút–Vérmező út–Margit körút által érintett szakaszon belül jelentős lezárások és forgalomkorlátozások várhatók.

Változások a közösségi közlekedésben

A belváros elérésére a BKK a kötöttpályás közlekedési eszközök, különösen a metrók igénybevételét javasolja:

Az M3-as metró szombaton 18:00-tól éjfélig a déli szakaszon is jár: Kőbánya-Kispest és a Kálvin tér, illetve a Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ között metróval, a Kálvin tér és a Göncz Árpád városközpont között a sűrűbben induló pótlóbusszal lehet utazni. A déli szakaszon a metró nem áll meg a Nagyvárad tér állomáson. A Nagyvárad tér és környezete a Népliget felől az M30-as állomáspótló busszal, a belváros felől a 2M villamossal, a Keleti pályaudvar felől a 2M és a 24-es villamossal, a Semmelweis Klinikák felől pedig MOL Bubival, vagy gyalog közelíthető meg. A metró 18:00-ig a hétvégi rend szerint, Újpest-központ és a Göncz Árpád városközpont között jár, Kőbánya-Kispest és a Göncz Árpád városközpont között pótlóbusz közlekedik.

A 2-es, a 2B és a 2M villamos augusztus 26-án, pénteken 21:00-tól üzemzárásig, valamint augusztus 27-én, szombaton várhatóan 19:30 és 22:00 között csak a déli végállomások és a Boráros tér között közlekedik. Augusztus 27-én, szombaton napközben a déli végállomások és a Március 15. tér között járnak a villamosok.

Szombaton 19:00-tól módosul az útvonala:

a 19-es villamosnak, amely a Krisztina körúton és a Széll Kálmán téren át jár.

A 41-es villamosnak, amely a Széll Kálmán téren át, az Alkotás utcán és a Villányi úton jár.

A 47-es, a 48-as és a 49-es villamosoknak, amelyek a Deák Ferenc tér helyett a Széll Kálmán térig járnak.

Az 56A villamosnak, amely helyett a Városház térig közlekedő 56-os villamos jár.

Az 5-ös busznak, amely csak Rákospalota és a Ferenciek tere között közlekedik. A budai szakaszon – a Pasaréti tér és az Apor Vilmos tér között módosított útvonalon közlekedő – 105-ös busszal lehet utazni.

A 7-es és a 133E busz két szakaszon közlekedik: a pesti végállomástól csak a Ferenciek teréig, a budai végállomásuktól pedig csak a Móricz Zsigmond körtérig.

A 7E busz meghosszabbított útvonalon: Újpalota, Nyírpalota út és a Ferenciek tere között jár.

A 8E busz a budai oldalon csak Kelenföld vasútállomás és a Déli pályaudvar, Pesten pedig csak Újpalota, Nyírpalota út és a Ferenciek tere között közlekedik.

A 11-es és 39-es busz a Batthyány tér helyett a Széll Kálmán térig közlekedik.

A 109-es busz a Batthyány tér helyett a Margit híd, budai hídfőig közlekedik.

A 105-ös busz Budán módosított útvonalon, a Pasaréti tér és az Apor Vilmos tér között; Pesten a Gyöngyösi utca és a Deák Ferenc tér között közlekedik.

A 110-es és a 112-es busz két szakaszon: Budán a Thomán István utca felől a BAH-csomóponton és a Villányi úton át a Móricz Zsigmond körtérig; Pesten kizárólag 112-es jelzéssel a Bosnyák tér felől csak a Ferenciek teréig közlekedik.

A 178-as busz nem jár, helyette a Gyöngyösi utca és a Deák Ferenc tér között a 105-ös busszal lehet utazni.

A 15-ös és 115-ös busz Gyöngyösi utca, ill. Göncz Árpád városközpont végállomás felé a Kálvin tér és a Lehel tér között a Kiskörút-Bajcsy-Zsilinszky út-Váci út útvonalon közlekedik, míg a Boráros tér felé a Kossuth Lajos tér és a Kálvin tér között a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Kiskörúton jár.

Az aktuális, valós idejű közlekedési rendről a BKK oldalán lehet tájékozódni, az utazások megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni!