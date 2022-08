Önként jelentkezett és minden felelősséget vállal a pécsi tűzvész okozója

Mint arról a Bors is beszámolt: brutális tűz pusztított Pécsen, a Mecsek oldalában. A bozótos és a növényzet több hektáron is lángolt, leégett, a lángokat pedig csak hosszú és kemény munka után voltak csak képesek megfékezni a tűzoltók. Nemcsak a terület égett le több hektáron, hanem három ház is a tűz martalékává vált, gázpalackok robbantak fel.

A Siklósi Hírek megírta, hogy a rendőrség ismeretlen személy ellen indított eljárást gondatlanságból elkövetett közveszélyokozás miatt. A lap úgy tudja, hogy a tüzet vélhetően két férfi okozta, de nem direkt: hulladékot égettek, azonban a tűz elszabadult, és nem tudták már megfékezni, ekkor hívták a tűzoltókat.

Fotó: Löffler Péter / Bama

Egy helyi férfi, Mátyás a közösségi oldalán tudatta: ő volt az a férfi, akihez a tűz köthető.

Őszintén kérek bocsánatot minden pécsi polgártól. A mai napon balesetet okoztam. Akaratom ellenére történt mindez. Minden károsult jogos kárát a legjobb tudásom és szándékom szerint meg fogom téríteni a lehető legrövidebb időn belül. Teljes felelősséget vállalok a történtekért. Büntetőjogi és polgárijogi értelemben is

- írta a férfi, hozzátéve, hogy nem szándékosan okozta a tüzet, és azonnal oltani kezdett.

Fotó: Löffler Péter / Bama

Egy ismerőse elárulta: amíg a tűzoltók a veszélyes helyzet miatt távolabb nem küldték, valóban mindent megtett, a legszörnyűbb pillanatokban is harcolt a lángok ellen a tűzoltókkal.

A legtöbben elismerően tekintenek a férfire:

Hibázott, ez tény, és felelőtlenség volt tőle, hogy ilyen melegben égetett avart. De hozzá kell azt is tenni, hogy példás viselkedésre vall, hogy kiállt ezzel, tudván, hogy a népharag is rázúdulhat. Gerinces férfi, hiba ide vagy oda. Nem sokan tették volna meg azt, amit ő

- szögezte le.

Egy helybeli elmesélte a Borsnak, hogy a hatalmas lángokat és a füstöt már messze lehetett látni, és nagyon féltek, hiszen az ő házuk is azon a vonalon fekszik, amerre a lángok is haladtak.

A házunk a hegyoldalban található, nem voltunk nyugodtak, nagyon megijedtünk, amikor azt láttuk, hogy egymás után hajtanak el a tűzoltók. Már tudtuk, hogy nagy a baj. Láttuk azt is, hogy messze már minden lángokban áll

- mesélte a kétgyermekes családapa.