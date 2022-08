Németh Lajos elárulta: Ilyen időnk lesz a nyár utolsó hétvégéjén

A meteorológus, mint mondta, jelenleg nagyon is szerencsés helyzetben van – meg éppen a Balatonban, hiszen kisnyugdíjasként megteheti, hogy akkor válasszon magának szabadidős tevékenységet, amikor az időjárás is kedvező a zavartalan pihenéshez. Ráadásul, ahogyan szavai azt igazolták, a magyarok is igen szerencsés helyzetben lesznek a hétvégén – már ami megint csak a légköri viszonyokat illeti.

Tényleg jön a strandidő

– Úgy fest, hogy az előttünk álló hétvégi napok folyamán az esetleges galibákat okozó frontok elkerülnek bennünket, ami a valóságban egy valódi kánikulai hétvégét jelent – mondta el a Borsnak az időjós. A gyakorlatban ez tehát 30-33, de sok helyen akár 35 fokos nappali csúcshőmérséklettel is jár majd, vagyis nem kell üveggömbbe bámulnunk ahhoz, hogy mi is jósoljunk valamit: idén utoljára tömve lesz a Balaton.

Várhatóan dugig lesznek a "magyar tenger" strandjai Fotó: Huszár Gábor

– Hasonló napokkal kell számolnunk a jövő hét első felében is, addig ugyanis mindenképp velünk marad a hőség, az előrejelzések szerint azonban éppen a meteorológiai nyár augusztus 31-i végeztével, illetve szeptember első napjától, vagyis a meteorológiai ősz kezdetén a naptárnak megfelelő szintre süllyed majd a hőmérséklet – magyarázta Németh Lajos, hozzátéve, hogy ez persze még közel sem jelent hideget.

Szeptemberben sem kell fáznunk

– 30 fok ugyan nem lesz, de ezt bizonyára sokan nem is bánják: az éjszakák valóban hűvösebbek lesznek már, de általánosságban véve csend, nyugalom és béke honol majd a légkörben – jegyezte meg a meteorológus, akinek nem mellesleg a május mellett a szeptember a kedvenc hónapja.

És pláne az lenne, ha az 1975-ös ismétlődne meg, amikor is egész hónapban 20 és 25 fok között ingadozott a nappali hőmérséklet, mindemellett a Balaton vize sem csökkent 22 alá

– mesélte a nosztalgikus hangulatba került szakember, hozzátéve, hogy ráadásul éppen akkor kezdte meg tevékenységét az Országos Meteorológiai Szolgálatnál.