Megrázó részletek derültek ki a Baranya megyei háztűzről

Csörömpölésre és szörnyű zajokra riadt fel éjjel K. György a Baranya megyei Véménden. Azonnal felkeltette édesanyját, Gizellát is, ugyanis látták: az egyik szobájuk lángokban áll, miután két Molotov-koktélt is bedobtak otthonukba.

Szerencsére az öcsém nem esett pánikba, és azonnal kituszkolta anyut a kertbe, így hála az égnek, ők nem sérültek meg

– mesélte a Borsnak Gizella másik gyermeke, Antónia, aki albérletben él családjával egy másik településen. Mint mondta, azonnal elkezdtek oltani a házat, értesítették a tűzoltókat és a rendőröket is, de már késő volt.

Jól látszik a képen, hogy teljesen lakhatatlanná vált az ingatlan Fotó: Police



– A szomszédoktól is segítséget kértek, de sajnos már nem lehetett mit tenni, az egész ház leégett, teljesen lakhatatlanná vált – ingatta a fejét az asszony.

Hamar kiderült, az esetet egyáltalán nem a véletlen vagy egy baleset okozta, a helyszíni szemle megállapította: a házat rágyújtották Gizellára és Györgyre, méghozzá úgy, hogy több Molotov-koktélt is bedobtak az ablakon, míg a család bent az igazak álmát aludta. Egyáltalán nem a tetteseken múlott, hogy mindketten karcolás nélkül úszták meg az életveszélyes támadást.

Az öcsém lélekjelenlétének és a gyorsaságának köszönhetik, hogy élnek, egyáltalán nem annak a két embernek. Nagyon reméljük, hogy megkapják a büntetésüket, hiszen kis híján két ember halálát okozták.

Bízunk a rendvédelmi szervekben és az ő eljárásukban, és nagyon köszönjük nekik, hogy a tűzoltókkal együtt olyan gyorsan kiérkeztek – mondta a testvér.

A zsaruk azonnal keresni kezdték a tetteseket, akiket pár órán belül be is azonosítottak, és másnap délelőtt el is fogták: a 29 éves helyi lakost és 24 éves, szintén helyi társát. Mindkettőjüket elvitték kihallgatni, ahol beismerték a tetteiket.

Az ablakon repült be a Molotov-koktélt Fotó: Police



– A rendőr-főkapitányságra történő előállításukat követően kihallgatták őket gyanúsítottként, amely során mindketten beismerték a bűncselekmény elkövetését. Őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat – tájékoztatta lapunkat a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság. Mivel csak a bentiek gyorsaságán, és nem az elkövetőkön múlott, hogy nem történt nagyobb baj, így a rendőrség emberülés kísérlete miatt nyomoz. Információink szerint a gyújtogatás hátterében az állt, hogy György korábban összeveszett a két másik férfivel, akik bosszúból támadtak rá és édesanyjára.