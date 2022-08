Megkérdeztük a Sziget orvosát, hány fiatalt kellett ellátni alkoholmérgezés vagy drogtúladagolás miatt

A szinte végig tapasztalható rekkenő hőség miatt rengeteg víz fogyott az idei Sziget-lakók körében.

– Nyitnék egy elképesztő számmal, több mint 70 ezer pohár vizet osztottak szét az önkénteseink, amire főleg a belépés után volt nagy igénye a látogatóknak, hiszen délutánonként sokat kellett sorban állniuk a tűző napon, hogy bejussanak a területre. Ha pedig a sérüléseket nézzük, többségében boka és térdficamokat láttunk el, ami nem nagy meglepetés, hiszen ezek tipikus fesztiválbalesetekből erednek és többen kértek már segítséget napszúrásos tünetekkel is. És itt ejtenék szót a köznyelvben már csak fesztiválbetegségként említett tünetegyüttesről, amivel itt a Szigeten is gyakran találkoztunk – sorolta az esettüneteket dr. Szalai Géza, aki arra is kitért, hogy a légutakba és tüdőre, szembe kerülő por okozza a rosszullétek súlyosbodását. Elmondta, hogy sokban hasonlítanak a tüdőgyulladásra, hiszen többnyire hörghuruttal, köhögéssel, rekedtséggel jár és előfordul, hogy hőemelkedés, láz kíséri. Ha ilyen tünetekkel jelentkezik a sátornál egy fesztiválozó, akkor Covid-tesztet is csinálnak.

Eddig mindössze egy pozitív eredmény született, ami messze alulmúlja azt amire számítottunk és ez remek hír

- újságolta dr. Szalai Géza, akit természetesen kérdeztünk arról is, hogy az idei Sziget Fesztiválon hány fiatalt kellett ellátniuk alkoholmérgezés, vagy drogtúladagolás miatt.

Fotó: Csóka Ferenc / Bors

Balhék a Szigeten

Két év kihagyás után térhettek vissza a fesztiválok, így a Sziget is. Éppen ezért arra készültek a szervezők, hogy ebben az évben egy kicsit elszalad majd a ló a látogatókkal, kellemes csalódást okoztak az eddigi számok.

– Egyáltalán nem növekedtek meg az ilyen esetszámok. Persze

nem állítom, hogy nem volt dolgunk makonyarészeg és betépett figurákkal

de az esetek többségében így sem a mennyiséggel volt a gond, inkább a rekkenő hőséggel, ami rásegített arra, hogy az alkohol, vagy egyéb szerek leterítsenek egyeseket. Valójában tíz esetből kilencszer segített az általunk kifejlesztett ”sétaterápia”, vagyis hogy egy kis mozgásra sarkaltuk a pácienst, akit végül a sátrába kísértünk és lefektettünk, vagy éppen a józanabb társaira bíztunk – mesélte a doktor, és hozzátette, hogy a napi tíz-tizenöt olyan eset is volt, amikor a mentők segítségét kellett kérnünk, de ez a napi kilencvenezres látogatószám mellett elenyész.

Fotó: Ripost/CsK

Pont úgy, mint a balhés esetek miatt igényelt segítségnyújtás. Ebből napi két-három fordult elő. Összességében elmondták, hogy sokat javult a fesztiválozók felelősségtudata.

Nincs őrjöngés

– Már a fehér hollónál is ritkább az olyan riasztás, amikor alkoholos, vagy drogos állapotban kezd őrjöngeni valaki és ezért kérnek orvosi beavatkozást - summázta a Helperek szakmai vezetője, aki hozzátette, hogy az általuk kínált lelki segély szolgálatot is sokan, több mint 200 esetben vették igénybe. Itt többnyire egy-egy fesztiválon történt szakítás, vagy családi nehézség volt a téma, amelyhez értő fülekre találtak a fiatalok.