Itt vannak az új koronavírus-variáns tünetei, ha ezeket tapasztalja, azonnal teszteljen!

A koronavírus-járvány kirobbanása óta ez az első nyár, hogy a betegség nem megy „szabadságra”: a Nemzeti Népegészségügyi Központ augusztus 3-ai adatai szerint országos átlagban ismét emelkedik a szennyvízben mért víruskoncentráció. A nyári járványhullámról a szakemberek elmondták: egyre többen fertőződhetnek meg, ám miután egyre kevesebben kerülnek kórházba a betegség szövődményei miatt, így lassan influenzaszerűvé laposodik a koronavírus-járvány.

Jelenleg az omikron-variáns BA4-es és BA5-ös változata terjed, amelyek ugyan fertőzőbbek a korábbiaknál, tünetek és súlyosság szempontjából jóval enyhébbnek bizonyul – főként oltottak esetében. Egy friss felmérés szerint az új variánsok kilenc jellegzetes tünet jelentkezésével is azonosíthatók,

aki bármelyiket tapasztalja, okkal gyanakodhat a koronavírus jelenlétére

– írja a The Independent.

A kutatás szerint a BA5-ös Omikron-variáns legjellemzőbb tünetei a fájdalmas köhögés, az orrfolyás vagy orrdugulás, a fáradtság vagy levertség, a torokfájás, a fejfájás, az izomfájdalom, a láz és a tüsszögés.

Kell-e rendszeresen oltakozni?

Az egészséges 60 év alattiak esetében nem egységes, hogy szükséges-e a 4. oltás. Dr. Szlávik János úgy véli, ha a 3 oltás jó ideig megvéd minket a súlyos fertőzéstől, akkor legyen elég a három. Ugyanakkor a harmadik oltást követő 4-5 hónap elteltével mindenképp javasolt az újabb oltás felvétele a veszélyeztetett csoportba tartozóknak:

az időseknek,

a daganatos betegeknek,

a hematológiai betegségben szenvedőknek

és a művese-kezelésben részesülteknek.

Az infektológus főorvos úgy véli, a jövőben várhatóan elegendő lesz évente egy emlékeztető oltás. De felhívta a figyelmet arra is, hogy az oltatlanok mellett a gyerekek oltása is fontossá válik, mivel a vírus egyre inkább őket is támadja.