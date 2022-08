Tetőzik a koronavírus hatodik hulláma, összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat

Több hazai szakértő szerint most tetőzik a koronavírus járvány 6. hulláma Magyarországon. Dr. Rusvai Miklós virológus ugyan a napokban még az esetszámok növekedésével számol, ám ezt követően szerinte átmenetileg várhatóan megfordul a tendencia. A jelenlegi járványhelyzet Dr. Szlávik János infektológus szerint sem ad okot aggodalomra – írja a Metropol.

Más ez a járványhullám, mint az eddigiek

Több beteg van és a számuk még nőhet, de miután kevesebben kerülnek kórházba, mint a járvány korábbi hullámai során és az intenzív osztályon ápolt betegek száma sem nő számottevően, Szlávik János optimista, aki szerint ez a járvány lassan influenzaszerűvé laposodik. A Dél-Pesti Centrum Kórház Infektológiai Osztályának vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt arról, hogy jelenleg az Omikron BA4-es és BA5-ös változata terjed, ami ugyan fertőzőbb, mint a korábbi változatok és meg tudja kerülni az immunrendszert, de aránylag enyhe tüneteket okoz, és bár az oltatlanoknál képes tüdőgyulladást okozni, de a három oltással rendelkezők általában 5-7 alatt meggyógyulnak és körükben igen ritkán okoz súlyos tüneteket. A mostani variáns tünetei könnyen összekeverhetők akár az influenzával vagy allergiás tünetekkel. Ennek eldöntésében segíthetnek a patikában kapható gyorstesztek, amelyek nagy biztonsággal kimutatják a fertőzöttséget, és megmutatják otthon kell-e maradni.

Mi várható ősszel, az iskolakezdés után?

Dr. Rusvai Miklós számításai szerint ugyan hamarosan lecseng a 6. hullám, de úgy gondolja, ősszel ismét változik a helyzet.

– Amikor megkezdődik az iskola, mindenki visszamegy a munkába, jön a hűvös és nyirkos idő, tehát valamikor szeptember végén, október elején kezdődhet majd a következő hullám, nem lepődnék meg, ha 10 ezer fölött lenne novemberre az új fertőzöttek száma naponta – összegezte véleményét lapunknak a virológus.

Hasonlóan vélekedik dr. Szlávik János is. Az iskolakezdést követően szerinte is több lesz a beteg, de úgy véli, ez egyelőre nem jelenti majd azt, hogy kórházba is többen kerülnek, hiszen az újabb variánsok nem okoznak komolyabb megbetegedést. Bár hozzátette, hogy mint minden vírus, a koronavírus is kiszámíthatatlan.

Ezek a jellemző koronavírus tünetek most

hasmenés

torokfájás, torokkaparás

esetleges hőemelkedés, láz

ízületi fájdalmak, fejfájás

gyengeség

előfordulhat íz- és szaglászavar

Maszkhasználat: kell vagy sem

Mivel a vírus leginkább cseppfertőzés útján, a levegőben terjed, így az elővigyázatosság nem árthat. Aki nem szeretne megbetegedni, nem szeretne magán még enyhe tüneteket sem tapasztalni, annak érdemes maszkot viselnie, de nem csak a tömegközlekedési eszközökön. A maszkviselés különösképp az oltatlanoknál és a veszélyeztetetteknél lehet továbbra is fontos a vírusvédelem szempontjából. Emellett továbbra is érdemes az alapvető higiéniai szabályokat - fertőtlenítés, alapos kézmosás- betartani, hiszen a fertőzés tárgyakkal is átvihető.

Utazhatunk-e korlátozás nélkül külföldre nyáron?

Egyelőre szinte mindenütt feloldották a covid miatti utazási korlátozásokat és a maszk sem kötelező. Ennek ellenére:

külföldi utazáskor érdemes magunkkal vinni az európai uniós covid-igazolványt, amivel bizonyíthatjuk, hogy be vagyunk oltva vagy átestünk a betegségen,

aki egzotikus vagy távoli országba utazik, mindenképpen tájékozódjon indulás előtt az aktuális helyi szabályozásról.

Kell-e rendszeresen oltakozni?

Az egészséges 60 év alattiak esetében nem egységes, hogy szükséges-e a 4. oltás. Dr. Szlávik János úgy véli, ha a 3 oltás jó ideig megvéd minket a súlyos fertőzéstől, akkor legyen elég a három. Ugyanakkor a harmadik oltást követő 4-5 hónap elteltével mindenképp javasolt az újabb oltás felvétele a veszélyeztetett csoportba tartozóknak:

az időseknek,

a daganatos betegeknek,

a hematológiai betegségben szenvedőknek

és a művese-kezelésben részesülteknek.

Az infektológus főorvos úgy véli, a jövőben várhatóan elegendő lesz évente egy emlékeztető oltás. De felhívta a figyelmet arra is, hogy az oltatlanok mellett a gyerekek oltása is fontossá válik, mivel a vírus egyre inkább őket is támadja.