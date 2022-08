Elárulta a virológus, hány oltás felvételét javasolja a Covid ellen

Ismét egyre több a covidos beteg hazánkban is, így sokan már újra maszkot hordanak úgy is, hogy az nem kötelező. Ahogy közeledik az ősz, valószínűleg ismét felfut majd a következő koronavírus-hullám is – a gyerekek újra iskolába mennek, és a szülők, dolgozók is visszatérnek a nyári szabadságok után. Szakértők szerint a jövőben meg kell tanulnunk úgy együtt élni a coviddal, mint az influenzával, időről-időre vissza fog térni, és néha erősebb, néha gyengébb hullámokat produkál majd a jöbőben.

A harmadik oltás után azonban a virológusok szerint már nem kell vég nélkül oltatni magunkat, hanem elegendő lesz – csakúgy, mint az influenza esetében – évente emlékeztető oltást kérni.

Tudományosan igazolt tény, hogy a 2. dózis után a 3. nagyon nagyban megnöveli védekezőképességünket: továbbra is megbetegedhetünk, de a tünetek lényegesen enyhébbek. Viszont semmi nem igazolja, hogy a gyors egymásutánban, azaz 3-4 hónapon belül felvett 4. dózis ugyanilyen hasznos-e, és azt főleg nem, hogy érdemes-e folytatni a sort 5., 6. stb. vakcinával.

Általánosságban az őszi-téli felfutás előtt évente egy emlékeztető oltás mindenképpen indokolt, de rendszeresen negyedévente, félévente oltatni magunkat nem – emelte ki Jakab Ferenc a 24.hu-nak. A Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese, a Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője pedig azt is részletezte, mik a teendők, ha fel akarunk készülni: