Fekáliával teli aluljárók, bevásárlóközpont mellett napozó hajléktalanok - borzalmas a helyzet Újbudán

Budapesten a hivatalos statisztika szerint körülbelül 6000 regisztrált hajléktalan él. Nagy részük 6 fővárosi kerületben kóborol, ezekben található ugyanis a legtöbb hajléktalanszálló. Ilyen például Józsefváros, Újbuda, és Erzsébetváros is. A Metropol korábban Józsefvárost és Erzsébetvárost már górcső alá vette. Kiderült: valóban tarthatatlan a fedél nélküliek helyzete ezekben a kerületekben. Az ott lakók életét pedig megkeseríti a közterületi mocsok, és sokszor az agresszív viselkedés is. Most Újbudán jártak, ahol fekáliával teli aluljárót, hajléktalan pihenőhelynek használt pláza udvart, és mosdóként használt zöldterületeket találtak.

Nyilvános vécének használják az aluljárót

Újbuda dunai oldalán található az Infopark, amely egy forgalmas közlekedési csomópont. Ha valaki a Kopaszi-gátra, vagy az új MOL-székház épületéhez szeretne jutni, akkor igénybe veheti az itt található gyalogos aluljárót. Vagyis inkább csak vehetné, de nem ajánlják senkinek sem ezt a lehetőséget, ugyanis rengeteg emberi ürülék, dohányboltban vásárolható kis feles üvegek, és mocsok fogadja az erre merészkedőket. Korábban több alkalommal is beszámoltak róla, hogy hogyan viseli gondját aluljáróinak a főváros. Gyakorlatilag itt is érvényes az, hogy sehogy! Újbuda legfelkapottabb áruházánál az Allé-nál sem jobb a helyzet. Bár a belső kertjük tisztán van tartva és gyönyörű zöld a terület, a központ előtti fővárosi kezelésű, valamikor szebb napokat látott területen több tucat alvó hajléktalan található napközben.

A piac előtti padokon alszanak

A piacról kisétáló embereket is ez a látvány fogadja. Az ápolatlan emberek egyszerűen a földre vizelnek, nem zavarja őket az sem, hogy körülöttük járókelők igyekeznek dolgukra.

Fotó: Metropol

A helyi lakosokat már annyira zavarja a helyzet, hogy több Facebook-oldal és csoport számol be róla rendszeresen, hogy milyen helyzetek uralkodnak a kerületben. Ilyen oldal a Csodás Lágymányos is, ahol rendszeresen helyi lakosok mutatják meg videók és képek formájában, hogy milyen mocskot hagynak maguk után az utcán életvitelszerűen élő hajléktalanok.

Fotó: Metropol

A 4-6os villamos végállomása a Móricz Zsigmond körtéren található, továbbá Újbuda forgalmának nagy része erre halad át. Itt is az Allénál már megismert helyzet fogadja az embereket: a zöld közterületeken fekvő, iszogató, dohányzó hajléktalanok. Ráadásul Újbuda Önkormányzata rendszeresen panaszokat kap a balhéző fedélnélküliek miatt.

Üveggel dobtak hátba egy járókelőt

- A lakosságtól folyamatosan kapjuk a panaszokat, a közterületeken található hajléktalanok miatti problémákról. A jelenlegi önkormányzati vezetés képtelen ezt kezelni. Időről időre van egy-egy fellángolás, vagy akció, de látszik, hogy ez nem riasztja el a köztrerületeken életvitelszerűen tartózkodókat. Állandó jelenlétre lenne szükség, amit képtelen a kerület vezetése megtenni. Hagyják ott élni őket. A Móricz Zsigmond téren rendszeresek az atrocitások, volt olyan lakos, akit hátba dobott üveggel egy kéregető hajléktalan. Én magam is tapasztaltam ezt, a körtéren amikor

egy hete átmentem gyalog, jött felém egy bódult állapotú emberke és nyújtotta felém a kezét. Én pedig leintve próbáltam tovább haladni, mire oda szólt, hogy a k**va anyádért integetsz. Egyből beszólt - mondta a lapnak Csernus László Fideszes XI. kerületi önkormányzati képviselő.

Józsefváros polgármestere elismerte, hogy baj van

A Metropol számolt be róla elsőként, hogy az egyik legnagyobb és legnépszerűbb 8. kerületi közparkot, a II. János Pál Pápa teret gyakorlatilag megszállás alatt tartja körülbelül 25 hajléktalan, akik itt ordibálnak, végzik el kis és nagy dolgukat és napközben foglalják az itt található padokat. Józsefváros polgármestere Pikó András beismerő vallomást tett egy helyi lakossági fórum során június 15-én. Elismerte, hogy soha nem volt ilyen rossz a helyzet Józsefvárosban, mint most. Valamint tarthatatlannak nevezte a hajléktalanhelyzetet a VIII. kerületben.