Ez a nő se vécépapírt, se tampont nem használ soha

Lássuk be, vannak olyan különc karakterek, akikről már első pillanatban tudjuk, hogy az élet minden szegletét sajátosan élik meg, és nagyjából semmit sem aszerint csinálnak, mint a nagy átlag. Eden Alexandra azonban nem tartozik közéjük, már ami a megjelenését illeti: ha elsétálna mellettünk, nem is sejtenénk, milyen extra szabályokat tart be a a mindennapokban. Alighanem épp ezért sokkolta annyira az internet népét videója, melyben elrulta, miket nem használ sosem, sugallva azt: senki másnak sem kellene, akinek, ahogy ő fogalmaz, vaginája van.

Videóját nem véletlenül indították el 1,4 millió alkalommal 5 nap alatt. Alexandra ugyanis kifejtette: számára a tampon és a vécépapír is felejtős.

Öt dolog, amit nem használ Alexandra

1. Vécépapír

Rögtön elsőként említi meg azt, amire a legtöbben vonták fel a szemöldöküket: nem használ vécépapírt. Azt ugyan nem fejti ki, hogy ez csak a kisdologra vonatkozik, vagy úgy általában mindenre, bár alighanem csak az elsőre, és azt sem részletezi, hogyan oldja meg a tisztálkodást egy vécéhasználat után, ha nyilvános helyen van, mondjuk egy kávézóban, ahol nem moshatja meg magát odalent, azt azonban hangsúlyozza: semmi olyan dolgot nem akar használni, ami felborítaná a szervezete PH-egyensúlyát és baktériumháztartását.

2. Szappan, tusfürdő, habfürdő

Semmilyen "extra" szert nem használ tisztálkodáshoz odalent, kizárólag vizet. Mint mondja: a vagina úgy van kitalálva, hogy öntisztító legyen, és bármilyen szerrel csak ezt az alapképességet rongálná.

3. Tampon, betét

Sem tampont, sem betétet nem használ, egyszerűen hagyja, hogy vérezzen. Hozzáteszi: szerencsés, hogy a ciklusai elég gyengék, így megteheti, hogy semmi extra dologhoz nem nyúl azokon a napokon sem.

4. Intim tisztító

Intim tisztítót sem használ. Ez – teszi hozzá – az előző szabályok ismeretében gyakorlatilag nem is meglepő.

5. Szűk fehérnemű

Eden vallja: odalent is hagyni kell a testét lélegezni, így laza ruhákat hord, a feszülős, szűk bugyik pedig egyértelműen a kukában végzik nála.