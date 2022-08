Emiatt érezték többen rosszul magukat az elmúlt napokban

Általánosságban elmondható, hogy sem a túl magas, sem a túl alacsony páratartalom nem komfortos és egészséges. A levegő páratartalma befolyásolja ugyanis a hőérzetet, kedvez az allergéneknek és a különböző kórokozóknak is.

Mivel a párás levegő telített nedvességgel, az izzadság nem párolog el elég hatékonyan, így az ember melegebbnek érezheti a hőmérsékletet, mint amilyen valójában. Ezt a napokban is tapasztalhattuk, hiába van jó pár fokkal hűvösebb, mint korábban, sokaknak még így is gondot jelenthet az adott hőmérséklet elviselése. A levegő páratartalma a környezetükben levő élősködők (atkák) és penészgombák mennyiségét is befolyásolja, melyek a lakásokban fellelhető fő allergének. Ezek hatására az allergiás eredetű szénanátha, asztma tünetei súlyosbodhatnak.

Az asztmában, illetve különböző tüdőbetegségben szenvedők tüneteit jelentősen ronthatja a magas páratartalom.

Az érintettek légszomjat, köhögést, a szokásosnál erőteljesebb zihálást is tapasztalhatnak, illetve fáradtabbnak érezhetik magukat az átlagosnál. Érdemes a lakás páratartalmát nyomon követni, napközben a légkondicionáló zárt ablakok mellett történő használata segíthet, majd éjszaka, amikor már frissebb a levegő, lehet szellőztetni. Amennyiben a tünetek nem csillapodnak, érdemes szakemberhez fordulni.

A meleg, párás levegő az időseket, illetve a szív- és érrendszeri kórképekkel élőket is megviselheti.

A betegeknek érdemes ilyenkor különösen odafigyelniük a testük jelzéseire és gondoskodniuk az elegendő folyadékbevitelről, valamint a pihenésről is. Fontos, hogy ne feledkezzenek meg a gyógyszereik pontos szedéséről, erőteljes panaszok esetén pedig a szabadtéri tevékenységek korlátozására is szükség lehet, sőt a testmozgást is ajánlott inkább zárt térben végezni.