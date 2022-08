Egy hétig Budapest lesz a divat fővárosa

Budapest lesz a divat fővárosa. Idén augusztus 29. és szeptember 4. között mindenképp, de a szervezők reményei szerint a jövőben is. A most 10. alkalommal megszervezett Budapest Central European Fashion Week (BCEFW) – ahogy a neve is mutatja – eleve a közép-európai régió központi divateseménye. Annak köszönhetően pedig, hogy mindig korábban rendezik meg, mint a nagy divatfővárosok (Milánó, Párizs, London, New York) hasonló eseményeit, egyre inkább trendmutató az egész világ számára.

Fotó: Sandor Bankuti

A divathetet szervező Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) az eddigi 9 alkalommal közel 200 divatbemutatót tartott, amelyek segítségével 130 magyar és régiós divattervezőnek volt lehetősége a bemutatkozásra és ezáltal a nemzetközi piacra lepésre. A jubileumi eseményen több mint 30 márka legújabb tavaszi-nyári kollekciói ismerhetők meg a Szépművészeti Múzeumban, és emellett további 30 kiegészítő program várja a divat iránt érdeklődőket fővárosszerte.

Az Ügynökség kiemelt célja, hogy bekapcsolja a hazai divat- és designipart a nemzetközi szakmai vérkeringésbe, hosszabb távon pedig régiós központtá alakítsa Budapestet, ezen keresztül is erősítve az országimázst.

„A divatipar akárcsak épített örökségük, természeti csodáink vagy a gasztronómiánk, hozzájárul az országimázs formálásához. Egyrészt a márkák presztízst adnak egy lokációnak, másrészt a divat a kulturális identitás megőrzésének és bemutatásának az eszköze, amely elősegíti a helyi kultúrával, termékekkel, kézművesekkel és kortárs művészettel való találkozást”

– mondta el a Ripostnak Jakab Zsófia, az MDDÜ vezérigazgatója.

Az elmúlt 9 szezonban számos eredményt értek el a magyar szervezők: közel 20 ezer látogatót vonzottak a központi események, amelyek keretében 200 divatbemutatót rendeztek meg. Az utóbbi két évben pedig, amikor a koronavírus-járvány miatt online platformokra kényszerültek, a TikTokon több mint másfél millióan, az Instagrammon pedig mintegy 13 és félmillióan követték a budapesti eseményeket.

A pandémián kívül az ukrajnai háború is éreztette hatását, ez esetben viszont egyáltalán nem negatívan. A harcok miatt ellehetetlenült kijevi divathét szervezői ugyanis külföldi partnereikhez fordultak, hogy tegyék lehetővé az ukrán divatmárkák és tervezők bemutatkozását. Budapesten pedig nagyon is meghallgatásra találtak: az itteni rendezvényen 15 magyar és 2 lengyel tervező mellett kiemelt szerepben 7 ukrán márka is bemutatkozik a kifutókon.

„Az Ügynökség az előző évekhez hasonlóan ismét az Ökumenikus Segélyszervezet számára ajánlja fel a jegyértékesítésből befolyó összeget, amelyet a szervezet ezúttal célzottan az ukránokat segítő programjára fordít”

– hangsúlyozta a Ripostnak Forintos-Szűcs Anita, az MDDÜ általános vezérigazgató-helyettese.

Érdemes tehát a világ minden szegletéből Budapestre elzarándokolniuk a nemzetközi forgalmazóknak, divatszakembereknek és döntéshozóknak, mivel a magyar főváros világörökségi helyszínein ezúttal nemcsak a gyönyörű épületek, hanem a lélegzetelállító modelleken felvonultatott szemkápráztató divatkreációk is lenyűgözik az ide látogatókat.