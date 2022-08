Drága a benzin: Egyre többen vesznek lopócsöveket

Az augusztusi ársapkára vonatkozó változások óta csak a magányszemélyek vehetnek kedvezményes árú üzemanyagot. A változások hírére jelentősen megnövekedett a leszívó csövek és a benzinkannák forgalma - írja a Mandiner.

A jelek szerint ismét hódít a benzinleszívás, az áttöltéshez használt termékek eladása legalábbis a hazai webáruházakban a többszörösére nőtt.

Internetes beszámolók alapján az a jellemző, hogy egy családon vagy társaságon belül az egyik, magántulajdonban lévő autót kedvezményes áron teletankolják, majd abból áttöltik az üzemanyagot a másik családtag vagy ismerős által használt céges autóba, amelybe amúgy már csak piaci áron lehetne benzint vásárolni. Ez a lehetőség azonban nem jelent hosszútávú áttörést az olcsóbb benzin irányába, ugyanis az apadó üzemanyagkészletek miatt a kutakon elrendelt vásárlási szigorítások szűkítik az ügyeskedők lehetőségeit.

Fontos viszont leszögezni, hogy a klasszikus, gumicsöves (vagy akár kerti slagos) vákuumos-leszívós megoldás nemcsak tűzveszélyes, de az elkövető egészségre is elég veszélyes lehet, hiszen ha valaki véletlenül lenyeli a tankból leszívott benzint, számos kellemetlen tünetre számíthat, sőt még a szervei károsodását is kockáztatja, nagyobb mennyiség pedig akár halált is okozhat. Azzal is tisztában kell lennünk mindezek mellett, hogy komoly büntetésre számíthat az, aki nem szabályszerűen tárolja otthon az üzemanyagot.