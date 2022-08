„Csak válaszokat akarok az orvosoktól”- Kétéves kisfiút hagyott árván a várandós kismama

Epilepsziás roham miatt kellett meghalnia egy 28 éves várandós nőnek. Paige Ellis épp hat hónapos terhes volt fiával, Harryvel, amikor bekövetkezett a végzetes tragédia, anya nélkül hagyva másik fiát, a kétéves Jax-et.

Paige-nek sokáig használt az epilepsziás gyógyszere, és normális életet tudott mellette élni. A halála előtt nem sokkal azonban három hét alatt három rohama is volt. Az elsőnél el is esett a nő, így vőlegénye, Dan azonnal hívta a mentőket, akik hamar ki is értek a házhoz. A kórházhoz érve kiderült: nem tudják Paige-t fogadni, mert nincs szabad ágy. A nőnek nem kevesebb, mint hat órát kellett ülnie a mentőautóban, majd a sofőr szólt neki, hogy ülhetnek még tovább az autóban, de további nyolc órát - összesen 14-et - kell várniuk arra, hogy ellátást kapjon a beteg. Így végül Dan egy másik kórházba vitte a menyasszonyát, de ott csak az eséssel foglalkoztak, az epilepsziával nem.

A következő héten újabb rohama volt Paige-nek, de mivel ez kevésbé volt súlyos, ráadásul a nő ágyban feküdt, így nem mentek kórházba. A harmadik roham azonban Paige és a magzata, Harry életébe került. – Szokatlan volt, hogy ennyi idő alatt ennyi rohama volt. A kezelése mellett évente két rohama volt, nem tudom, hogy fordulhatott ez elő.

Csak válaszokat akarok az orvosoktól

- fakadt ki az özvegy vőlegény. Mint kiderült, a wales-i kórház néhány héttel a tragédia előtt változtatta meg a nő gyógyszereit. Ráadásul nem ő volt az egyetlen, aki belehalt a felelőtlen változtatásba: a 25 éves Megan júniusban halt bele az epilepsziás rohamba, szintén várandósan - írja a Mirror.