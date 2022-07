Olyat tettek epilepsziás barátjukkal a Budapesten bulizó turisták, hogy a fogai bánták

Minek ellenség, ha ilyen barátai vannak az embernek? - hangzik a mondás. Ez hatványozottan igaz volt arra a külföldi társaságra, akik itt buliztak Budapesten. Egy 30év körüli nő ugyanis egyik pillanatban, minden átmenet nélkül összeesett és kezéből mindent kiejtve rángatózni kezdett. A társaság idegenvezetője természetesen rögtön értesítette a mentőket, azonban még a tapasztalt mentésirányítókat is megizzasztotta a helyzet, ugyanis kiderült, hogy a társaság idő közben egy útikönyvet gyömöszölt a nő szájába.

- Addigra ugyanis a többiek már egy útikönyvet erőltettek a görcsölő beteg szájába, miközben erővel próbálták lefogni végtagjait. Végül a kihangosított telefonon keresztül sikerült elérni, hogy ezt ne tegyék - írta az Országos Mentőszolgálat. Miután az útikalauzt kiszedték a szájából, a mentősök is a helyszínre értek és a roham perceken belül le is zajlott, a nő pedig magához tért. Kiderült, hogy régóta ismerten epilepsziás, csak éppen elfelejtette bevenni a gyógyszerét, hasonló rohamra pedig már máskor is volt példa. Végül az egyetlen kárt valójában a saját baráti társasága okozta, az azonban akkora volt, hogy végül a szájsebészeten kötött ki.

- A nő apróbb karcolásokkal megúszta az esetet, azonban az állkapcsa és a fogai igencsak megszenvedték a turistakalauzt, így bajtársaink végül stabil állapotban szállíthatták szájsebészetre - tették hozzá.