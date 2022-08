Beperelték a gyilkos rokonai az áldozat családját, mondván, túl nagy lelki terhet tesznek rájuk

Az eset még 1996-ban történt, ekkor tűnt el nyomtalanul a Kalifornia Állami Műszaki Egyetemről a 19 éves Kristin Smart. Bár maradványait soha nem találták meg, tavaly letartóztatták a nő egyik volt csoporttársát, Paul Florest, mi több, még a férfi apját is, ugyanis a zsaruk úgy vélik: Flores meggyilkolta csoporttársát, míg 81 éves apja, Ruben segített elrejteni a testet – írta a CrimeOnline.

A fiatal lány holtteste azóta sem került elő Fotó: YouTube

Bár mindketten tagadják, hogy közük lenne Kristin eltűnéséhez, a két férfi így most együtt áll a vádlottak padjára, az eheti tárgyaláson pedig több volt csoporttársa is a férfi ellen vallott.

Egyikük elárulta, hogy az egyetemen Paul megszállottan, mi több, betegesen rajongott a lányért.

A kollégiumban már mindenkit kiborított a viselkedése – mondta a tanúként meghallgatott diáktárs, Steven Flaming, aki felidézett egy bizarr esetet, amikor Paul meredten bámulta az íróasztalánál tanuló Kristint, aki bár kényelmetlenül érezte magát ettől, de menekülni nem tudott, a kijáratokat ugyanis Paul elállta.

Másik diáktársuk, egyben Kristin kollégiumi szobatársa, Calvin Teschendorf azt is kijelentette, hogy a lány soha nem tűnt el hosszabb időre, emellett mindig szólt, ha távozik az épületből.

Soha nem csinál ilyet, amíg velem lakott, nem volt jellemző rá, hogy szó nélkül kimaradjon – szögezte le.

A zsaruk az egész megyét felforgatták Kristin holttestéért Fotó: YouTube

Eltűnése napján azonban pont egy másik településen rendezett egyetemi buliba ment, ahonnan este nyolckor még szüleit is felhívta és hangposta-üzenetet hagyott nekik. Ekkor hallottak róla utoljára. Miután nem tért haza, a rendőrség elkezdett nyomozni az ügyben, ekkor Pault is meghallgatták, aki már a kihallgatáson is fekete monoklival a szeme alatt jelent meg, ekkor viszont még azt mondta: kosarazás közben sérült meg. Azt azonban bevallotta, hogy valóban találkozott aznap a lánnyal, viszont állítása szerint csak visszakísérte a koleszba, és utána hazament.

Később mégis változtatott a korábbi kijelentésein, ekkor már azt mondta, hogy munka közben sérült meg a szeme, később pedig még gyanúsabb lett, mikor nem volt hajlandó szóba állni a zsarukkal és hirtelen ügyvédet is fogadott, nem is beszélve arról, hogy mikor az eset után házkutatást tartottak Flores szobájában, a nyomkereső kutya hevesen jelzett. A kutya kiképzője, Adela Morris biztos volt benne, hogy a lány nyomát jelezte.

Nagy a valószínűsége annak, hogy az elhunyt holtteste ott volt a szobában – magyarázta a bíróságon. A férfit mégsem tartóztatták le, annak ellenére sem, hogy a Daily Beast arról is beszámolt, hogy 2016-ban kiderült: a férfit többen is megvádolták szexuális zaklatással. Mikor ezután Kristin elkeseredett szülei polgári peres eljárást indítottak lányuk ügyében, Paul családja valósággal lapot húzott a huszonegyre, és visszaperelték a családot, mondván: túl nagy lelki terhet róttak rájuk.

Az áttörésre aztán tavaly került sor, mikor apát és fiát is letartóztatták, mivel a nyomozás során azt gyanították: Paul apja házánál rejtette el Kristin testét, ebben pedig Ruben is segített, mikor pedig a család elköltözött, a holttestet eltüntették. Az ügyészség szerint erre DNS bizonyítékokat is találtak, azonban a család kitartóan tagad.