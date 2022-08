Beindítja a szülést a kánikula - megszólalt a nőgyógyász

Nem unatkoznak a mentősök az elmúlt hetekben, a kánikula és a frontok még az egészséges szervezeteket is megviseli. Különösen veszélyeztetett helyzetben vannak a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, de több fiatal is elájult az extrém időjárás miatt. Az Országos Mentőszolgálatnál az elhúzódó hőségben nagyjából 10 százalékkal nőtt az esetszám. A kánikula és a váratlan markáns hidegfrontok azonban nem csak rosszulléteket okoztak, több kismamánál a vártnál hamarabb beindult a szülés.

Csak az elmúlt két napban két esetről számoltak be. Augusztus első napján egy aldebrői anyukánál délután váratlanul indult be a szülés: a kiérkező mentők ugyan elindultak vele a kórház felé, de Kerecsendnél a mentőkocsi félreállt, és levezették a szülést. Mint azt a Bors megírta: a kis Ármint és anyukáját stabil állapotban szállították kórházba.

Másnap egy kislány akart nagyon sietősen napvilágot látni. A tápiószentmártoni 39. hétben lévő édesanya magzatvize reggeli készítése közben folyt el. Miközben férje hívta a mentőket, elment zuhanyozni, a kicsi nem várt tovább, a tus alatt beindult a szülés. A kiérkező mentősök már el sem indultak a kórházba a vajúdó anyukával, otthon segítették világra a kis Melániát.

A frontok, extrém időjárási körülmények és a szülés beindulások között egyértelmű összefüggés van

– mondta a Borsnak Dr. Csermely Gyula szülész- nőgyógyász. - Az általános tünetek – fejfájás, ingerlékenység, nyomottság, rossz közérzet, fáradékonyság, tompultság, kedvetlenség – mellett a méhtevékenység idő előtti fokozódása is gyakori jelenség. Gyakran az anyukák észre sem veszik, hogy már nem jóslófájások, hanem tolófájások vannak, ezért nincs mindig már idő a kórházba menni, vagy bejutni oda. Ennek az oka pedig légnyomás változás, ami megrepesztheti a magzatburkot. Ezt mi is éreztük, egymás után érkeztek a kismamák és születtek a babák, minden születés egy csoda. S bár erre tudományos magyarázat nincs, de azt is észrevettük, hogy a frontoknál könnyebben, gyorsabban születnek meg a babák, még az első szülő anyukáknál is, akik normál esetben több óráig vajúdnak.

Már kint volt a feje

Mint azt a Bors megírta: a 25 éves, első gyermekével várandós Niki nem vette észre, hogy elfolyt a magzatvize. Zuhanyzás közben érezte, hogy ez bizony már a szülés. Még egyedül volt otthon, amikor a kicsi feje már kint volt. Szolgálatban lévő rendőr férje és a mentősök együtt érkeztek meg hozzá és otthon született meg kislányuk, Mina.