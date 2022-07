Váratlan csoda: Már kint volt a baba feje, mire kiértek a mentők Nikihez

Niki július 15-ére volt kiírva első gyermekével, így 3-án reggel, amikor felébredt, munkába indította férjét, Mátét. Otthon tett-vett, voltak ugyan kisebb fájásai, de még akkor sem gondolta, hogy nemsokára szülni fog. Nem érzékelte, hogy elment a magzatvíz, így meglepődött, amikor beindultak az erősebb fájások. Felhívta a férjét, aki a nagykanizsai készenléti rendőrségnél dolgozik, hogy menjen haza. Elment gyorsan zuhanyozni, aztán mivel nem tudta, mikor ér haza a párja, mentőt hívott.

Mina egészséges kislány lett Fotó: Bors

Lefeküdtem az ágyra és még egyedül voltam, amikor már kint volt a kicsi feje

– mesélte a Borsnak Niki.

– Szerencsére nyugodt maradtam, éreztem, hogy nem lesz semmi baj. És aztán szinte egyszerre megérkezett a mentő és a férjem, Máté. Amikor megnézett a mentős, mondta, hogy már nem indulunk sehová, itthon szülünk. Mindenki annyira nyugodt volt, négy-öt tolófájás után meg is született a gyönyörű gyermekünk, Mina, aki rögtön fel is sírt. Apukája vágta el a köldökzsinórt, végig nagyon ügyes volt, ő is mosdatott le, hogy utána bevigyenek bennünket a kórházba, szombat reggel már mehetünk is haza. Apás szülésre készültünk, és végül is megvalósult, csak itthon – tette hozzá.