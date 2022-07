Kiengednéd a gőzt, szeretnél vadulni? Ezt a programot neked találták ki

A keményebb zenék híveinek van egy rendkívül jó hírünk: ugyan csütörtökön kezdődött, de még szombatig tart Orfűn a TOXIC Weekend, ahol a legkedveltebb hazai és nemzetközi hardcore punk zenekarok szórakoztatják a nagyérdeműt, méghozzá nem is akárhogyan! Pénteken, július 8-án a fő szenzáció a nyolcvanas években kialakuló és virágzó NYHC színtér egyik vezető zenekara, az Agnostic Front lesz. De július 9-én sem akármilyen bulival készülnek a szervezők: már 1979 óta megalkuvás nélkül, megállíthatatlanul nyomja a punkot, a július végén már 65-tödik életévét töltő élő legenda Wattie Buchan csapata, a The Exploited, akik a fesztivál szombati napján szántják fel a színpadot.

A veretes nemzetközi felhozatal mellett természetesen a hazai szcéna színe-java is képviselteti magát. A szervezők a zenei programok mellett természetesen készülnek kiegészítő rendezvényekkel is.

Többek között várhatóak sportesemények, vetélkedők, többek között útjára indul az első Toxic Weekend focikupa. Külön pikantériája ezeknek az eseményeknek, hogy a hazai és külföldi fellépők tagjait is próbálják bevonni a szervezők.

További részletek a rendezvény honlapján illetve Facebook-oldalán.