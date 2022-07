Nincs belépő: Idén is közel ötven szabadstrand várja a fürdőzőket a Balatonnál

Az idei nyár első hőhullámán már túl vagyunk, de augusztus végéig biztosan követi jó néhány, és a nagy melegben hol lehetne jobban lehűlni, mint a strandokon, vízpartokon. Ezek közül is sokak kedvencei a szabadstrandok, ezeken ugyanis belépő nélkül lehet fürdőzni.

Érdemes tudni, hogy az ingyenesen használható partszakaszok többségére az önkormányzatok kérik meg a fürdőhely-kijelölést az illetékes közegészségügyi szervtől, ugyanúgy, ahogy a belépődíjas strandokra. Ez azt jelenti, hogy itt is ellenőrzik a víz minőségét, és az önkormányzatoknak itt is biztosítani kell a legalapvetőbb feltételeket a fürdő működéséhez. Ahol pedig nincs ez külön engedélyezve, tilos állatot, például kutyát bevinni.

A balatoni szabadstrandok listája Fotó: Bors

– Rengetegszer megyek szabadstrandra a Balatonnál és vannak nagy kedvenceim is. Az egyik Zamárdiban van, a másik Tihanyban – mondta a Borsnak Kiss Róbert Richard turisztikai szakújságíró. A szabad strandokon is vannak ingyen használható mellékhelyiségek, ami persze nem zárja ki, hogy ha valaki akar, akkor adjon valamennyi pénzt, vannak zuhanyozók és ivóvíz is, még ha nem is annyi, mint a fizetősökön, ezért érdemes folyadék utánpótlásról magunknak gondoskodni.

Érdemes figyelni, mert sok helyen nincs úszómester, így a fürdőzési előírásokat fokozottan érdemes betartani Fotó: Móricz István

A büfék árai nagyjából hasonlóak, mint más helyeken. Tapasztalataim szerint nagyokat lehet a fűben focizni, van ahol még kosárpályát is kialakítottak. Viszont érdemes figyelni, mert sok helyen nincs úszómester, így a fürdőzési előírásokat fokozottan érdemes betartani – figyelmeztetett Kiss Róbert Richard.