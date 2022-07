Eláruljuk, miért kellene minden nap sárgabarackot enned

Már kapható a kajszibarack a piacokon, és nem érdemes halogatni a bevásárlást belőle, mivel számos olyan tulajdonsága van, ami valósággal meghosszabbíthatja az életünket. Bizonyára azt sem tudtad a sárgabarackkal kapcsolatban, hogy volt idő, amikor afrodiziákumnak tartották. Ám az ideje véges, így az év hetedik hónapja áll csupán rendelkezésre ahhoz, hogy egész évre biztosítsuk magunknak a gyümölcsöt akár kompót vagy olaj formájában is.

Olcsóbb lett a sárgabarack tavalyhoz képest

Tavaly nagyon sok termelőnek tett be az időjárás, a legtöbb helyen elfagyott a barack, így drágább is volt a gyümölcs, mint a sokévi átlag. Idén is hasonló árakra lehetett számítani annak ellenére, hogy most bőséges a termés, az infláció okozta áremelkedés miatt viszont csak kevéssel lett olcsóbb a tavalyi árhoz képest. A Budapesti Nagybani Piacon most 700-900 forintot kérnek a kajszi kilójáért, de még a szezon elején tartunk, így aki kivár, annak olcsóbbra jöhet ki a lekvár. Mivel idén bő a termés, érdemes nagyobb mennyiségben gondolkodni, ugyanis a következő évben kevesebb várható a kajsziból.

Szedd magad akcióban sokat spórolhatunk

Ha a jó termés miatt idén nagyobb adagot szeretnél eltenni kompótnak, lekvárnak, érdemes várni még kicsit, hiszen a szezon végén már sokan szeretnek olcsón „szabadulni” az árujuktól, hogy ne maradjon rajtuk a gyümölcs. Ha viszont nem akarsz várni, érdemes kicsit kutakodni a hirdetési oldalakon, vagy a Szedd magad akciókkal kapcsolatban. A gyumolcsvadasz.hu adatai szerint Kecskeméten, Pomázon vagy Pécelen is van lehetőségünk arra, hogy magunknak leszedjük a vágyott mennyiséget. Ezzel rengeteget tudunk spórolni.

Alacsony kalória, magas vitaminforrás van a kajsziban

A sárgabarackban nagyobb mennyiségben található A-, E- és C-vitamin, valamint mangán, magnézium, réz, a kalóriatartalma pedig alacsony. Gazdag antioxidánsokban, flavonoidokban és más értékes fitonutriensekben, így védheti a szervezetünket a súlyos krónikus betegségektől, az ún. oxidatív stresszel összefüggő sejtkárosodástól. Az oxidatív stressz a kutatások szerint nagy szerepet játszik többek között a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri problémák, valamint bizonyos daganatos betegségek kialakulásában – írja az egeszsegkalauz.hu.

Frissen sütinek, tartósítva lekvárnak is kitűnő

A sárgabarack gyümölcsének legnagyobb része víz, mintegy 85 százalék, szénhidrát-tartalma 8,5 százalék körüli, kevés 1 százaléknyi fehérje, nagyjából ugyanennyi rosttartalma van, zsírtartalma elenyésző. 100 gramm kajszibarack energiatartalma 44-51 kcal, így aztán remekül alkalmas mindennapi fogyasztásra is. Ám sok gyümölccsel ellentétben nem érdemes fagyasztani a szemeket, mivel annyira megváltozik az íze és az állaga, hogy már nem lesz élvezhető. Így érdemes tartósításban gondolkodni. A lekvár és a kompót ennek legautentikusabb formája, ám vannak ennél különlegesebb verziók is.

A sárgabarack rendkívül tartós formája a szárított, aszalt verzió, amit házilag is el tudunk végezni. Fotó: Pixabay

Házilag is aszalhatjuk a barackot

Aszalva, szárítva tartósíthatjuk a kajszit, amit aztán könnyedén tudunk akár süteményekhez, akár sültekhez felhasználni. Ráadásul házilag is el lehet végezni az aszalást, amihez azonban jobb megoldás, ha beszerzünk egy aszalógépet. A napon, vagy sütőben történő aszalással az a gond, hogy folyamatos szellőzést kell biztosítani a baracknak, a napon azonban védeni kellene a bogaraktól, sütőben pedig nem túl gazdaságos napokig szárítani. Nagyon praktikus lehet az elektromos aszaló, amit már 10 ezer forint környékén is be tudunk szerezni, és amelyek forró levegő és szellőzés elegyével működnek. Ebben nagyjából 6-24 óra alatt aszalódnak meg a gyümölcsök, mérettől függően. A többtálcás, elektromos aszalógépekkel esős időben is aszalhatunk, és egyszerre akár 5 kg zöldség és gyümölcs is elfér bennük.