Olcsóbb lesz a piaci árnál a rezsicsökkentett ár, még az átlagfogyasztás felett is

A kormány enyhítésének köszönhetően, úgynevezett lakossági árplafont szabott meg. Ezzel is enyhítve a magyar családok kiszolgáltatottságát, az egyre dráguló, akár napi szinten is ingadozó regionális energiaárakkal szemben.

Fotó: FICSOR MARTON

„A háztartások, az átlagfogyasztásukig továbbra is a korábbi tarifákon juthatnak energiához és az átlagfogyasztás fölötti felhasználás után pedig az áram a korábbi 36,36 forintról 70,1 forintra, a gáz pedig 102 kilowattóránként, a gáz pedig 102 forint/köbméterről 747 forintra növekszik. Ez egyrészt azért fontos, mert így a háztartások számára kiszámíthatóvá válik a tarifájuk, ráadásul ezek a szintek védenek a további piaci áremelkedésektől is, merthogy az európai energiapiac egyre nehezebb és nehezebb helyzetben van. Ráadásul ezek az átlagfogyasztás fölötti energiamennyiségre vonatkozó tarifák is kedvezőbbek, mint a jelenlegi piaci árak, ami a villany esetében 270 forint, a gáz esetében pedig 1020 forint lenne az előbb említett egységekre, tehát kilowattóránként és köbméterenként” – mondta a Metropolnak Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia és klímapolitikai üzletágvezetője.

„Az új rendelet értelmében, az átlagfogyasztás fölötti energiamennyiségre vonatkozó új tarifák, a háztartások körülbelül negyedét fogják érinteni. Ez a számítás természetesen az elmúlt időszaki fogyasztásokon alapul. Így az említett arányok még nem számolnak azzal, hogy a következő időszakban várhatóan a háztartások jobban takarékoskodnak majd az energiafogyasztásukkal, tehát ez az egynegyedes, körülbelül 25 százalékos érintettség várhatóan még csökkenni is fog”- mondta Hortay Olivér.

Mint ismeretes, augusztus 1-től a csökkentett gáz- és áramár csak az átlag magyar háztartás fogyasztásának mértékéig marad érvényben, aki többet fogyaszt, a többletet piaci áron fizeti. Az átlagos havi fogyasztás villamos energiánál 210 kilowattóra/hó, földgáznál 144 köbméter/hó a megjelent rendelet szerint. Az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók miatt egész Európában drasztikusan emelkednek az energiaárak és energiaválság alakult ki. Egy év alatt az áram ára több mint ötszörösére, a gáz ára több mint hatszorosára emelkedett, és az áremelkedés tovább folytatódik. Több más országhoz hasonlóan a magyar kormány is energia-veszélyhelyzetet és hét pontból álló intézkedési tervet hirdetett ki.