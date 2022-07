Majdnem a halálba kerekezett egy bringás az Örs vezér terén

Egészen döbbenetes jelenetsort rögzített a minap egy autó fedélzeti kamerája Budapesten, az Örs vezér terénél, ahol egy kerékpáros úgy döntött, az autók közt szlalomozva, keresztbe majd átmegy az úton, mindennemű szabad jelzés hiányában is. Ennek sajnos majdnem meg is lett az eredménye, ugyanis egy kukásautó kis híján el is gázolta őt. A szemétszállító csak az utolsó pillanatban tudott fékezni, hogy elkerülje a tragédiát.