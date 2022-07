Kattant a bilincs: 14 éves bűnözőt fogtak a rendőrök Nógrád megyében

A Salgótarjáni Járásbíróság elrendelte annak a 14 éves fiúnak a letartóztatását, aki sorozatlopásokat követett el, majd megszökött a javítóintézetből is – olvsaható a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleményében. Mint írják, a 14 éves fiú 2022 márciusában befeszítette a kállói postahivatal ablakát, és egy íróasztal fiókjából ellopott 369.000 Ft-ot. Áprilisban egy busz ablakát törte be, ahonnan egy rádiós fejegységet, valamint egy bicskát tulajdonított el, majd a kasszát is kifeszítette, azonban az üres volt.

Néhány héttel később egy gépjármű csomagtartójában elhelyezett babakocsiból egy pénztárcát vett ki, melyből 140.000 Ft készpénzt, egy aranykarkötőt és okiratokat zsákmányolt, majd 2022 májusában egy másik autóból 23.000 Ft-ot emelt el.

A fiatalkorú a fenti cselekményei miatt letartóztatásba került, ám néhány hét elteltével a javítóintézet kerítését átugorva megszökött. Emiatt az addig terhére rótt lopások mellett fogolyszökés miatt is büntetőeljárás indult ellene.

A fiú már korábban is sorozatosan bűncselekményeket követett el, ám eddig gyermekkora miatt nem volt büntethető,

azonban 14. életévének betöltésével sem hagyott fel a vagyon elleni bűncselekmények elkövetésével, emellett a hatóság elől is megszökött, ezért az ügyészség a jelenlétének biztosítása és a bűnismétlés megakadályozása érdekében indítványozta a fiatal letartóztatását.

A Salgótarjáni Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészséggel egyetértve egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását, a döntés a védelmi fellebbezések folytán még nem végleges.