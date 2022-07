Így számíthatja ki, mennyivel lesz több a gázszámla

Vegye elő a legutolsó éves elszámoló gázszámláját! Keresse meg a számlarészletező alatt az éves elszámolt mennyiséget! Ez példánkban 2.672,33 köbméter. Ha ez az érték kevesebb, mint a kedvezményes tarifájú mennyiség, vagyis 1729 köbméter, akkor várhatóan nem fog többet fizetni augusztus 1-től. Ha több, akkor vonja ki az összértékből a kedvezményes tarifájú mennyiséget. Példánkban: 2.672,33–1729 köbméter, azaz 943,33 köbméter. A fennmaradó mennyiséget kell a kedvezményes ár és a lakossági köbméter ár különbözetével megszorozni: ez 747-102, azaz 645 forint. Ez példánkban 943,33x645 = 608.448 forint. Ez havi bontásban egy évre vetítve 50.703 forint többletköltséget jelent. Amennyiben azonban sikerül a fogyasztást csökkenteni, úgy jelentősen csökken a számla is, hiszen a kedvezményes ár változatlan marad, minden egyes megspórolt köbméter 645 forinttal kevesebb kiadást jelent.



Ha így maradna a fogyasztás, aki havi 50 ezer forinttal kellene többet fizetnie olvasónknak





Majd’ százezer forintot takarítunk meg havonta

Margit egy belvárosi, nagy belmagasságú, 52 négyzetméteres lakásban él, gázkonvektorral fűt és gázbojlert használ, gázzal főz, de villanysütője van. Elővette a tavalyi gázszámláját a rendelet megjelenése után és lapunknak is megmutatta: az utolsó leolvasás szerint az éves fogyasztása 2021 áprilisa és 2022 áprilisa között 1200,66 köbméter volt. Ez azt jelenti, hogy még ha idén többet fogyasztana, akkor is benne marad az 1790 köbméteres fogyasztási átlagban, tehát továbbra is rezsicsökkentett áron kapja a teljes gázmennyiséget.

Margit havonta több mint91 ezer forintot takarít meg a rezsicsökkentésnek köszönhetően

Tavaly a 102 forintos köbméterenkénti árral 122.470 forintot fizetett egész évben, vagyis havonta átlagosan 10.205 forintba került a fűtés, a meleg víz és a főzés.

Amennyiben más európai országban élne és piaci áron kellene megfizetnie a gázt, úgy idén 1.224.670 forintot kellene fizetnie a gázért, vagyis havonta 102.055 forintot kellene fizetnie.

Így a rezsicsökkentéssel Margit havonta 91.850 forintot takarít meg.