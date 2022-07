Hajózásra cserélte a szinkronizálást a balatoni kapitány

A 38 éves férfi a szinkronstúdiók mélyéről szabadult ki a természetbe 8 évvel ezelőtt, hogy hajóbérlő vállalkozást indítson a magyar tengernél: cége a Balaton egyik örökzöld patinával tündöklő gyöngyszemét, Füredet erősíti mintegy 30 járművet számláló flottájával.



Felépített életet hagyott hátra

– Egyszerűen megcsömörlöttem a fővárosi léttől, és mivel a versenyszerűen űzött vitorlázás nyomán életre szóló szerelmemmé vált a Balaton, gondoltam, annyit itt is meg kell tudnom keresni, mint a szinkronnal – mesélte Botond, aki akkoriban egy barátja lepusztult faházában kezdte meg új életét, két nappal később pedig már oktatói állása volt Csopakon.

A Balatonon az egyik legélvezetesebb program a hajókázás. Horgászni, kirándulni és bulizni is sokan választják ezeket a járműveket Fotó: Bors

– Ott kezdtem a vitorlázó edzői munkát, majd később 3 éven keresztül folytattam Földváron, míg meg nem vettem az első saját vitorlásomat. Ez volt a cég első hajója is egyben, így azóta is nagy becsben tartom – magyarázta a férfi, hozzátéve, hogy a mai napig ennek a hajónak a fedélzetén mutatják be a vitorlázás alapjait és fizikai törvényszerűségeit az érdeklődőknek.



Engedéllyel bárki bérelhet járművet

- Nálunk csak egy gumicsónakon van belsőégésű hajtómű, egyébként kizárólag elektromos és vitorlás hajókat adunk bérbe: kapitánnyal vagy anélkül – fejtette ki Botond.Ennek értelmében bárki maga is elvihet egy-egy járművet, amennyiben rendelkezik hajóvezetői engedéllyel, melynek érvényességét minden esetben még a kikötőben ellenőrzik a munkatársak.

Komoly radarrendszer is segíti a manőverezést.

– A műszerek a navigáláshoz szükséges pontos koordinátáink mellett szinte fotórealisztikusan mutatják meg, mi is van alattunk: jelenleg épp egy hínáros terület felett siklunk, de a monitoron az esetleges sziklák is jól láthatók – árulta el a „kapitány”.

Mára a hajók szerelmese lett a szinkronszínész Előd Botond Fotó: Bors



Horgászatra és bulikra is igénylik

Mi egészen Tihanyig merészkedtünk a géppark egyik elektromos hajójával.

– A jármű kapacitása a sebesség növelésének megfelelően csökken: 5 kilométer per órával 10 óra alatt akár az egész keleti medence bejárható, míg 6 kilométer per órára növelve a tempót csupán 6-7 órányi kaland áll előttünk a következő töltésig – ecsetelte a szakember, aki a sétahajóztatás mellett ugyanúgy viszi vízre a pecásokat, mint a bulizni vágyókat.

– Itt minden szezonfüggő, vagyis a kánikulában az élményekre koncentrálunk, míg az ősz és a tavasz inkább a horgászaté – mondta el Botond, akinél a 80 és 250 ezer forintos bérleti árak között számtalan típusú és hangulatú út választható.

Kicsik és nagyok egyaránt élvezik szelni a habokat Fotó: Bors

– A járműveink zöme annyira nívós, hogy bizonyos darabok alig pár hónapja érkeztek ide egyenesen a gyárból. Ezen például 6 személy is képes kényelmesen aludni – mutatott a mellette ringó apróbbacska jachtra Botond, aki egyáltalán nem vágyik vissza a sötét stúdiók szűkös termeibe.

– Mivel a kasszasikerek folytonosságát mindig is szívükön viselték a forgalmazók, az Avatar 2 szinkronjára biztosan felutazom majd, de ez egyszeri és kizárólagos alkalom lesz. Meg persze egy jó buli – zárta beszélgetésünket az „új ember”.