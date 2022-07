Figyelmeztet a szolgáltató: pórul jár, aki trükközik a diktálással

Sokakban felmerül, hogy az utolsó hónapban, amikor még a teljes áram- és gázfogyasztást rezsicsökkentett áron veheti igénybe, kicsit „hazudik”, és magasabb óraállást diktál be, mint amennyit elfogyasztott augusztus 1-ig. Ám nem érdemes trükközni, a szolgáltató ugyanis könnyen kiszűri ezeket a valótlan fogyasztásokat.

Emellett különleges, nem a megszokott rend szerinti diktálásra van lehetőség mindenkinek a napokban, akkor is, ha nem most kellene megadnia az óraállásait a szolgáltatónak, vagy esetleg már meg is tette ezt.

Az MVM ügyfélszolgálati oldalán az alábbi üzenetet lehet olvasni:

„A 2022. augusztus 1-jei árváltozás miatt rendkívüli diktálási lehetőséget biztosítunk 2022. július 26-a és augusztus 5-e között. Azon ügyfelek is megadhatják a mérőállásukat, akiknek nem most van a diktálási időszaka, vagy egyébként nem diktálnak, hanem az energiaszolgáltató állapítja meg a számlákban elszámolt havi részmennyiséget.”

Ez a felületen így néz ki: meg lehet adni (be kell pipálni a jelölő négyzetben), hogy az árváltozás miatt adjuk meg az óraállásokat. Ezzel tulajdonképp "tisztán" indíthatjuk az augusztust.

Fotó: MVM

Felhívták ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a szolgáltató ellenőrizni fogja a fogyasztásokat, és akiknél kiugró lenne a július havi fogyasztás, azokat ellenőrizni fogják.

„Kérjük, ügyeljen rá, hogy tényleges mérőállását pontosan diktálja be. Az eddigi fogyasztásától jelentősen eltérő mérőállást a számlázás során felülvizsgálhatjuk, és módosíthatjuk a hálózati elosztó leolvasása alapján."

Vagyis ha ellenőrzésre kerül a sor, egyszerűen felül fogják írni a számlát, ha nem a valós fogyasztást diktálta be valaki.