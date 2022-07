Csokibarnára sült srácok és belevaló csajok repkednek a velencei tavi ugratókon egész nyáron. De a legfanatikusabbak áprilistól egészen novemberig le sem szállnak a deszkáról. Ilyen például Nagy Levi wakeboard-edző is, aki épp a magyar bajnokságra készül csapatával. A profik közé most a Radar csinos riportere is beállt, és ha a wakeboardozást így elsőre nem is, de az eséseket élvezte.

