Áll a bál: Halálos fenyegetéseket kapnak a jégkármérséklők

Áll a bál Békés és Csongrád-Csanád megyében, ahol több olyan, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával szerződésben álló munkatársat megfenyegettek, akik az országszerte kiépített jégkármérséklő rendszert (rövidítve: JÉGER) üzemeltetik. Csongrádban „csak” szét akarják verni a berendezéseket, ám Békésben a kezelőket fenyegették meg életveszélyesen vagy halálosan, ezért ott átmenetileg le is állították a generátorokat.

Nem befolyásolja az időjárást a jégkármérséklő

A keleti, délkeleti megyék hónapok óta nem kaptak bőséges esőt, így a földek csontszárazak, a gabonatermés katasztrofális, a termelők bevétele töredéke lesz az eddigieknek. Néhány gazda azzal állt elő, hogy a jégkármérséklő rendszer az oka a szárazságnak, a hergelést pedig egy helyi, időjárással foglalkozó portál tovább erősíti.

Már én is megkaptam, hogy szétverik az általam kezelt berendezést, mert amiatt nincs eső. Engem pedig szidtak. Magam is gazdálkodó vagyok, a Tisza mellett élek. Nem hiszem el, hogy a berendezés káros

– nyilatkozta a Délmagyarországnak egy neve elhallgatását kérő generátorkezelő. Véleménye szerint kellett egy bűnbak, amire rá lehet fogni az aszályt.

– Gondolják, ha a JÉGER-rel el lehet a felhőt téríteni, akkor nem térítettem volna el, hogy ne legyen károm? De nem lehet. A napokban egy vendég járt nálam, az udvaron beszélgettünk. Sűrű, sötét felhő volt fölöttünk, ami percek alatt feloszlott. Erre a vendégem azt mondta, hogy én hajtottam el a jégkármérséklővel. Mondtam neki, jobb ha tudja, hogy 4 napja már nem jött riasztás, nem kapcsoltam be a generátort. Sajnos, így terjed a hülyeség – folytatta a berendezés kezelője.

Nem üldözi el a felhőket a JÉGER-berendezés, de sajnos sokan erre fogják az aszályt Fotó: MTI

NAK: a generátor csak a jégszemcséket befolyásolja

Az agrárkamara hosszú közleményben tudatta: tévhit, hogy a generátorok miatt van súlyos aszály Kelet-Magyarországon.

– A „boszorkányüldözés” a napokban egyre súlyosabbá vált,

egyesek attól sem riadtak vissza, hogy halálosan megfenyegessék a jégkármérséklő rendszer részeként működő manuális generátorok kezelőit. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megteszi a szükséges jogi lépéseket, feljelentést tesz a fenyegetőzők ellen.

Ezzel egyidejűleg – munkavállalói testi épségét mindenek elé helyezve – egyes alföldi megyékben, a fenyegetést kapott generátorkezelők körzeteiben ideiglenesen leállította a jégkármérséklő rendszert – fogalmazott a szervezet. Így ha az érintett megyékben hatalmas vihar kerekedne jégesővel, nemcsak a gazdálkodók, de a lakosság és a házak, autók is óriási veszélybe kerülnek.

Az agrárkamara közleménye alatt igazi kommentháború alakult ki azok között, akik szerint a JÉGER miatt van szárazság, és azok között, akik szerint nem Fotó: Facebook

– Tudományosan bizonyított, hogy a jégkármérséklő rendszernek semmilyen hatása sincs a csapadékmennyiségre, az kizárólag a kialakuló jégszemcsék méretét képes befolyásolni – írja a NAK. Ráadásul télen is alig esett eső vagy hó, a jégkármérséklő pedig csak április 15-től működik, így ez is azt bizonyítja, hogy nem a JÉGER miatt van most aszály. A szárazság ráadásul nemcsak hazánkat, de Európa déli és közép-keleti részét érinti, Spanyolországtól Ukrajnáig országrésznyi területek szenvednek a csapadékhiánytól.

A beol.hu információi szerint a közleményben jelzett jogi lépést el is indította az agrárkamara, amely közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt tett feljelentést a Békés Megyei Főügyészségre.

Kérdéseinkkel kerestük a NAK Békés és Csongrád-Csanád megyei igazgatóságait, a válaszok érkezése után frissítjük cikkünket.