Fogadjunk, hogy rossz kukába dobod a tejesdobozokat! Mutatjuk hová kell!

Januártól a tej és a gyümölcslevek dobozait is a sárga fedelű kukákban kell gyűjteni Budapesten. Mára sok budapesti megtanulta a leckét, de még nem mindenki, ezért indul az új kampány – írja a Metropol.

Ha kiürül a tejesdoboz, ne a kék, hanem a sárga kukába dobd a hulladékot! Fotó: Metropol

Nem közismert, de az italosdobozok csak 70 százalékban készülnek papírból, bőven tartalmaznak még műanyagot, sőt a legtöbbjük belül egy vékony alumíniumréteget is. Korábban ezeket a papírral együtt gyűjtötték, azonban feldolgozni már nem lehetett együtt őket. A Budapesti Közművek (BKM) jelentős lépést tett a körforgásos gazdaság felé azzal, hogy kikerülnek az italosdobozok a papírhulladékok közül, így a sokkal tisztább papírhulladékot válogatás nélkül lehet újrahasznosítani. Az italos kartondoboz pedig nagyobb arányban hasznosul a sárga (fém- és műanyaggyűjtő) tartályba kerülve.

A BKM tavaly év végi tájékoztató kampánya sokakat elért. A cég Facebook-közleményét csaknem 1 millióan olvasták, ami azt mutatja, hogy a budapesti lakosság zöme figyel arra, hogy környezetkímélő módon kezelje a hulladékot. Sokan vannak még ugyanakkor, akik nem, vagy nem megfelelően gyűjtik szelektíven a hulladékot. Nekik szól az ismételt tájékoztató kampány. Kukákra készült, ingyenes matricák segítik a lakosok tájékoztatását arról, hogy mit hol gyűjtsenek. Szintén térítésmentesen hozzáférhető plakátok ismertetik, milyen hulladéktól hogyan lehet díjmentesen, környezetkímélő módon megválni. A matricák és a plakátok az FKF ügyfélszolgálati irodáiban és a nagyobb, vasárnap is nyitva tartó hulladékudvarokban is átvehetők, ahogy kérésre postán is kézbesítik azokat. Igyekeznek a társasházak közös képviselőit is elérni.

Az BKM tájékoztatója sokakat elért, mégis még mindig akad olyan, aki nem tudja, hogy az üres tejesdobozt hova is kell dobnia Fotó: Metropol

A budapestiek közül egyre többen gyűjtik a szemetet szelektíven

Kiss Tibor hulladékgazdálkodási főigazgató a Metropolnak elmondta, hogy tapasztalataik szerint a budapestiek egyre nagyobb hányada már helyesen gyűjti a szelektív hulladékot, és ennek köszönhetően évente legalább 90 tonna italoskarton hasznosulhat újra. Ami pedig a körkörös hulladékgazdálkodás egészét illeti, évente 50 ezer tonna hulladék kerül vissza a körforgásba Budapesten. Az új kampány jóvoltából remélhetőleg minél több fővárosi lakos követi majd azoknak a példáját, akik számára már hétköznapi rutin a szelektív hulladékgyűjtés.