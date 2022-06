Kétszer küldték haza a kismamát a kórházból, kisfia végül mindössze 27 percet élhetett

Rövid időn belül kétszer küldtek haza a kórház szülészeti osztályáról egy fiatal nőt különféle indokokkal, akinek végül otthon kellett életet adnia kisfiának. Sajnos a gyermek mindössze 27 percet élhetett. A halottkém jelentése szerint a tragédia elkerülhető lett volna.

Most hozták nyilvánosságra annak az angliai, Margate városában történt esetnek a részleteit, mely 2019. szeptember 1-én zajlott le, és mely során a a dokik kétszer is hazazavarták Rachel Higgst a Queen Elizabeth the Queen Mother (QEQM) kórházból. Első alkalommal az volt a kifogás, hogy ugyan a nő erős fájdalmakra panaszkodott és hányt, még nem kezdett el vajúdni, míg nem sokkal később, második alkalommal, annak ellenére, hogy már kilenc centire kitágult, ugyancsak elküldték, mondván: senkit sem fogadnak, mert nincs szabad ágy.

A nőnek azt javasolták, hogy autózzanak el egy több mint 60 kilométerre fekvő másik kórházba, ám ő és férje nem vállalta be az egyórás utat, így otthon, a kórházból kivezényelt szülésznők segítségével kezdett szülni.

Noha az asszony terhessége minden gond nélkül zajlott, a szülés során egymást követték a komplikációk, és noha mentőt is hívtak, a gyermek életét nem sikerült megmenteni. A kis Archie Batten alig fél órával a világra jötte után elhunyt. Ráadásul a kórház közben kinyitotta kapuit, már fogadott betegeket, ám erről a Higgs-lakáson dolgozó szülésznőknek nem szóltak.

A most befejezett vizsgálatot követően Sonia Hayes halottkém megállapította: a gyermek halálában jelents tényező volt a kórház hanyagsága. Több alkalmat is elmulasztottak, ami megakadályozta volna a tragédiát – olvasható a Mirror cikkében.