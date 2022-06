Németh Szilárd: Karácsony Gergely meg sem szavazta a rezsicsökkentést

"Gyurcsánnyal és Márki-Zay-jal arról beszéltek, hogy a rezsicsökkentés ostobaság, hülyeség, s ebben a formájában meg kell szüntetni, mindent a piac igényei alá kell rendelni" - jegyezte meg.

Németh Szilárd Karácsony Gergely főpolgármester vasárnapi, a rezsicsökkentéssel kapcsolatos közleményére reagált. A kormánybiztos szerint a főpolgármester a "baloldallal együtt a multik oldalán áll, a magyar családokkal szemben a multik és Brüsszel érdekeinek kiszolgálója".

"Ha ők lennének kormányon megszavazták volna az orosz olajembargót is, ami nemcsak megfizethetetlen, hanem teljes energiaválságot idézett volna elő Magyarországon" - figyelmeztetett Németh Szilárd. Hozzátette: az Orbán-kormány viszont világossá tette, hogy a háborús körülmények és az "elhibázott brüsszeli szankciós politika ellenére" biztosítani fogják a magyar családok részére a rezsicsökkentés eredményeit, s ebből nem fognak visszalépni.

"Ez a védelem - a brutális energiaáremelések miatt - most az eddiginél is sokkal többe kerül" - fogalmazott Németh Szilárd. Kiemelte: ezért hozták létre a rezsivédelmi alapot, amelybe azoknak kell befizetniük, akik a háború következményeinek egyértelmű haszonélvezői, azoknak, akik extraprofitra tesznek szert, emellett a kormány is megtakarít.

"Karácsony Gergelyt, a messze leggazdagabb önkormányzat vezetőjét, no meg a baloldali pártokat is arra biztatjuk, hogy járuljanak hozzá a rezsicsökkentés védelméhez ahelyett, hogy a frakciók alakításával trükköznek, hogy milliárdokat tegyenek zsebre" - fogalmazott közleményében a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos.