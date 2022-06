Nem semmi: Már 52 éve a színpadon az Apostol együttes

Még belegondolni is elképesztő, de több mint fél évszázada zenél együtt az Apostol zenekar, akiknek akkora slágereket köszönhetünk, mint a „Nem tudok élni nélküled”, vagy éppen a magyar lagzikból sosem hiányozó „Nehéz a boldogságtól búcsút venni” című dal. A zenekar számait a mai napig hallgatják idősek és fiatalok is, de dolgozta már fel slágereiket például az Irigy Hónalj Mirigy csapata is paródiaként.