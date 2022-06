Jön az első komoly hőhullám, ilyenkor már nem tud légkondit rendelni

Nem elég, hogy 15-25 százalékkal többet kell fizetnie, ha valaki légkondit szeretne a lakásába, még úgy is néz ki, hogy idén nyáron már biztosan nem fog otthonában hűsölni, aki nem lépett időben. A napokban pedig megérkezik az első komolyabb hőség, az előrejelzések szerint ugyanis hétvégén már 25 fok felett lesz a napi középhőmérséklet, és több helyen nem lesz ritka a 35 fok sem.

Nyáron már késő rendelni

A Pénzcentrum ugyanis utánajárt, hogy van-e még lehetőség arra, hogy utolsó pillanatban megmeneküljenek az otthoni szaunától azok, akiknek vagy kedvezőtlen fekvésű a lakásuk, vagy egyszerűen csak eszkimók voltak előző életükben, és nem bírják a meleget. Az eredmény sajnos lesújtó, a legtöbb cégnél ugyanis minimum 1-2 hónap a várakozási idő, ennél rövidebbet maximum kisvárosokban lehet tapasztalni. Ennek pedig nem csak az idő szűkössége az oka, hanem a gépek, alkatrészek beszerzésének nehézségei, és az árak emelkedése.

– Az utóbbi időszakban tapasztalható gazdasági hatások – az ellátási láncok felborulása a pandémia alatt, egyes alapanyagok beszerzési nehézsége, illetve hiánya – jellemzően áremelkedést hoztak a légkondicionáló készülékek piacán is – mondta az oldalnak Zuggó Balázs, a Daikin Hungary Kft. ügyvezetője.

Hiába drága a légkondi, mindenki azt akar

Annak ellenére, hogy több tízezer forinttal növekedett a légkonditelepítés és a készülékek ára is, a megrendelők megrohamozták a cégeket, így ez is felhajtotta az amúgy is növekvő árakat. Természetesen az Ukrajnában zajló háború is érezteti a hatását: sokan ugyanis úgy gondolták, a gázfűtés alternatívájaként szereltetnek be hűtő-fűtő klímát. Nem csak a kisebb légterekben alkalmas klímák, de a nagyobb, hőszivattyús rendszerek iránt is megnőtt a kereslet, amiket nem ritkán napelem rendszerrel egészítenek ki, így csökkentve a várható magasabb áramszámlát. A megnövekvő kereslet miatt ugyanakkor a szakemberek szerint nem kell számolni azzal, hogy elfogynak a beszerelésre váró gépek, azokat ugyanis már fél évvel ezelőtt megrendelték.

Június elején már egy hónapot kellett várni

Ha valaki mégis az utolsó utáni pillanatban kapcsolt, nagyjából 3-4 hetet kell várnia, hogy hűsölhessen otthonában, ám a tapasztalatok azt mutatják, hogy az emberek már tisztában vannak a ténnyel, ha nem lépnek időben, nem lesz klímájuk az idei szezonban. Arról nem is beszélve, hogy az otthonfelújítási program részeként is könnyebben vállalták be a családok a döntést, így arra is gondolniuk kellett, hogy azt 2022 végéig tudják csak kihasználni. Jelenleg is vidéken van nagyobb esély arra, hogy mindössze pár napon belül legyen meg egy beszerelés, Budapesten például viszont ez szinte lehetetlen.

Aki nem kapcsolt időben, annak maradnak a kényszermegoldások légkondi helyett Fotó: Pexels

Ne dőljünk be minden kóklernek

A szakértők hangsúlyozták, jól válasszuk meg ugyanakkor a klímaszerelőt.

Ma Magyarországon hivatalosan továbbra is csak az NKVH (Nemzeti Klímavédelmi Hatóság) által regisztrált klímaszerelők szerelhetnek, akik rendelkeznek a szükséges F-gáz képesítéssel – hívta fel a figyelmet Zuggó Balázs. Ellenkező esetben elvész a berendezés garanciája, illetve, ha nem szakképzett szerelő telepíti a klímát, egyéb épületgépészeti veszélyforrásokkal is számolni kell, például rövidzárlat, hibás rögzítés, hűtőközeg szivárgás. A hatóság minden berendezést nyilvántart a gyártási szám alapján és a szakszerű beszerelést bármikor ellenőrizheti.